İsrail'in Lübnan'a saldırıları

SAVAŞI BAHANE EDİYOR

Haaretz'in hukuki kaynaklara dayandırdığı detaylara göre, Knesset (İsrail Parlamentosu) Bütçe Komisyonu, Netanyahu ailesinin talepleri doğrultusunda defalarca baskı altına alındı.

Normalde bir başbakanın birden fazla özel mülkünün güvenliği için kamu kaynağı aktarılması yasakken, Netanyahu yönetimi "Savaş dönemi güvenlik tehditleri" ve "İran ile bölgedeki vekillerinin suikast riskleri" gibi bahanelerle bir konut daha elde etti. Muhalefet ise bu durumun, mevcut bütçe mevzuatının arkasından dolanarak kişisel konfor ve aile mülklerini devlet eliyle değerleme operasyonuna dönüştüğünü savunuyor.

Netanyahu'nun gizli yedinci evi İsrail'de büyük tepkilere yol açıyor. İsrailliler, yedek askerlik görevleri nedeniyle işlerini kaybedenlerin yarattığı krizle, bütçe açıklarıyla ve yeni vergilerle mücadele ederken tek bir lider için yedi farklı noktanın finanse edilmesi öfke artışına sebep oldu.

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Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya