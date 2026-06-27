Netanyahu gizlice yedinci konutuna taşındı: Masraflar devletten! İsrail gazetesi ortaya çıkardı
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun lüks harcamaları ve gizli mülkleri bir kez daha kriz çıkardı. Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı belgelere göre, kamuoyundan gizlenerek kiralanan yeni rezidansla birlikte, İsrail vergi mükelleflerinin sırtından finanse edilen Netanyahu ailesine ait konut sayısı yediye yükseldi.
Hızlı Özet Göster
- İsrail gazetesi Haaretz, Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Kudüs'te gizli bir rezidansa taşındığını ve bu durumun bütçe skandalı yarattığını bildirdi.
- Netanyahu ailesine ait konut sayısı, İsrail vergi mükelleflerinin finanse ettiği yediye yükseldi.
- İsrail yasaları başbakana yalnızca bir resmi konut hakkı tanırken, Netanyahu 'acil durum' kararnameleriyle bu sayıyı artırdı.
- Netanyahu'nun yeni evine yönelik tepkiler, İsrail'deki ekonomik sıkıntılar ve bütçe kesintileri nedeniyle arttı.
- Knesset Bütçe Komisyonu, Netanyahu ailesinin talepleri doğrultusunda baskı altında kaldı.
Netanyahu'nun en büyük bütçe skandallarından birini İsrail gazetesi Haaretz ortaya çıkardı. Gazetede yayımlanan özel araştırma dosyasına göre, Başbakan Benjamin Netanyahu son aylarda güvenlik gerekçesiyle Kudüs'te tam konumu gizli tutulan yeni bir rezidansa taşındı.
NETANYAHU GİZLİCE YENİ EVİNE TAŞINDI
Bu son adımlarla birlikte, İsrail vergi mükelleflerinin sırtından finanse edilen, bakımı yapılan veya güvenlik çemberine alınan Netanyahu ailesine ait konut sayısı yediye yükseldi.
İsrail kamuoyunda savaş dolayısıyla artan ekonomik yük, yüksek enflasyon ve bütçe kesintileri tepkilere yol açarken Netanyahu'nun gizli yeni evi "Yedi konutlu başbakan" tepkileri de gelmeye başladı.
ACİL DURUM KARARNAMELERİNİ KULLANARAK ALDI
İsrail yasaları normal şartlarda başbakana yalnızca bir resmi konut ve tek bir özel mülkü için devlet bütçesi hakkı tanıyor. Ancak Netanyahu ailesi, bürokratik boşlukları ve savaş dönemi "acil durum" kararnamelerini kullanarak harcama yetkilerini devasa bir gayrimenkul ağına yaydı.
DEVLET BÜTÇESİYLE YEDİ EV
1. Balfour Caddesi'ndeki Resmi Başbakanlık Konutu (Kudüs): Yıllardır bitmek bilmeyen "güvenlik tadilatları" ve restorasyon çalışmaları nedeniyle şu an boş durumda. Ancak koruma personeli, yapısal yenilemeler ve idari masrafları nedeniyle devlet bütçesinden milyonlarca şekel yutmaya devam ediyor.
2. Gazze Caddesi'ndeki Özel Konut (Kudüs): Balfour'daki konut tadilatta olduğu için Netanyahu burayı "resmi ikametgah" statüsüne geçirtti. Evin etrafı yüksek bariyerler, kontrol noktaları ve teknolojik izleme sistemleriyle donatıldı. Tüm bu altyapının masrafı devlete fatura edildi.
3. Sezariye (Caesarea) Villası: Netanyahu ailesinin hafta sonları ve tatillerde kullandığı, deniz kenarındaki lüks malikane. Havuz bakımından özel güvenlik duvarlarına kadar tüm lüks harcamaları Başbakanlık Ofisi tarafından karşılanıyor.
4 ve 5. Kudüs'teki Diğer İki Özel Mülk: Aile portföyünde yer alan ve "olası acil durumlarda güvenlik çemberi oluşturulması" gerekçesiyle lojistik ve teknolojik koruma bütçesi ayrılan iki ayrı daire/penthouse.
6. Müstakil "Sığınak" Konut: Savaşın tırmanma döneminde, hava saldırılarına karşı tam korumalı ve yeraltı sığınak sistemine sahip olduğu için geçici olarak kiralanan ve halkın parasıyla tahkim edilen bir diğer nokta.
7. Yeni "Gizli Rezidans" (Kudüs): Haaretz'in manşete taşıdığı son mülk. Konumu güvenlik gerekçesiyle tamamen gizli tutulan, ancak sıfırdan kurulan koruma ağları, operasyon odaları ve lojistik giderleri nedeniyle Başbakanlık Ofisi'nin bütçesinde tepkilere yol açan son ikametgah.
SAVAŞI BAHANE EDİYOR
Haaretz'in hukuki kaynaklara dayandırdığı detaylara göre, Knesset (İsrail Parlamentosu) Bütçe Komisyonu, Netanyahu ailesinin talepleri doğrultusunda defalarca baskı altına alındı.
Normalde bir başbakanın birden fazla özel mülkünün güvenliği için kamu kaynağı aktarılması yasakken, Netanyahu yönetimi "Savaş dönemi güvenlik tehditleri" ve "İran ile bölgedeki vekillerinin suikast riskleri" gibi bahanelerle bir konut daha elde etti. Muhalefet ise bu durumun, mevcut bütçe mevzuatının arkasından dolanarak kişisel konfor ve aile mülklerini devlet eliyle değerleme operasyonuna dönüştüğünü savunuyor.
Netanyahu'nun gizli yedinci evi İsrail'de büyük tepkilere yol açıyor. İsrailliler, yedek askerlik görevleri nedeniyle işlerini kaybedenlerin yarattığı krizle, bütçe açıklarıyla ve yeni vergilerle mücadele ederken tek bir lider için yedi farklı noktanın finanse edilmesi öfke artışına sebep oldu.