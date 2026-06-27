Son dakika: AK Parti’nin yol haritası belli oluyor: Her konu kapsamlı şekilde ele alınıyor

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sakarya'da "AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı" kapsamında açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkan detaylar...

İsrail'in saldırganlığının devam ettiğini söyleyen Çelik, "Barışın son saldırıları ile riske girdiğini görüyoruz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle; Bütün oturumlarda notlar tutulur. Arkadaşlarımızın eleştiriler, cevapları onlar değerlendirilir. Kamptan çıkan sonuç MYK'mızda, MKYK'mızda Cumhurbaşkanımız nezdinde değerlendirilir. Karşılıklı görüş belirtmekten hiçbir zaman vazgeçmiyoruz, bu çok önemli.

Bu çeyrek asırlık destanın bütün yönleriyle değerlendirilmesi için her seferinde en güçlü şekilde değerlendirilmiş oluyor. Dolu dolu geçen bir kamp gerçekleştiriyoruz. Çok geniş bir yelpazede bu kamp devam ediyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye konusunda yeni bir aşamada olduğumuzu ifade etmiştim. Geldiğimiz yeni aşamada pozitif bir yaklaşımla bu sürece destek vermeye, eleştirisi varsa eleştirisini gündeme getirmeye davet ediyoruz. Bu son derece kıymetlidir. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren meseledir.

"CHP'DE BİR YÖNETİM SORUNU VAR"

CHP kendi meselesini kendi içerisinde halletsin. Biz sayın Kılıçdaroğlu ile mücadele ettik. Daha sonrasında Özgür Özel'in yönetimiyle mücadele ettik. Bizim açımızdan fark eden bir şey yok. Bu durum, bu tablo CHP'ye gönül vermiş vatandaşlarımızın hak etmediği bir durumdur. Biz bu kutuplaşma üreten odaklarla sürekli mücadele ettik. Gerilimi artıranlarla sürekli mücadele ettik. Aşırılıklardan kaçınmış, ana yoldan ilerleyen bir şekilde bu meselelerle çalışmaya gayret edeceğiz.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel