Özgür Özel cephesinde ABP planı: Bedri Yalçın’dan 86 vekil iddiası
CHP’de mutlak butlan sonrası kopuş senaryoları hız kazanırken, Takvim’in daha önce gündeme getirdiği ABP formülü yeniden siyasetin merkezine oturdu. ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, Özgür Özel cephesinden 86 milletvekili ve 74’e yakın il başkanının partilerine katılacağını öne sürdü.
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- Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin ve 74'e yakın il başkanının partilerine katılacağını iddia etti.
- Yalçın, CHP'den ayrılacağı iddia edilen isimlerin ABP'ye geçmesi halinde partide genel kurul yapılacağını ve Meclis'te grup kurulacağını belirtti.
- ABP lideri, görüşmelerde para pazarlığı yapılmadığını ve Mansur Yavaş'ın genel başkan olması şartı koştuğu iddialarını yalanladı.
- Takvim gazetesi daha önce CHP'deki kopuş senaryolarında Anadolu Birliği Partisi'nin seçenekler arasında olduğunu gündeme getirmişti.
- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay daha önce partiden istifa edeceğini ve yeni kurulacak partide yer alacağını açıklamıştı.
ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekili ve 74'e yakın il başkanının partilerine katılacağını öne sürdü. CHP'den kopuş iddialarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Yalçın, para pazarlığı yapıldığı ve Mansur Yavaş'ın genel başkanlığı için şart koştuğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği Anadolu Birliği Partisi seçeneği, Yalçın'ın son açıklamalarıyla yeniden siyasetin merkezine oturdu.
BEDRİ YALÇIN'DAN CHP İÇİN 86 VEKİL İDDİASI
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan ayrışma tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı.
Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den bazı isimlerle temasların sürdüğünü söyledi. Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin ve 74'e yakın il başkanının ABP'ye katılacağını öne sürdü.
DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaları ise doğru bulmadığını belirtti.
"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"
Yalçın, CHP'den kopuş iddialarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek hem kendi ekiplerinin hem de karşı tarafın ekiplerinin temas halinde olduğunu söyledi.
ABP'nin seçime giren ve teşkilatlarını tamamlamış bir parti olduğunu vurgulayan Yalçın, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz" dedi.
Yalçın, süreçte milletvekilliği pazarlığı yapılmadığını savundu.
ABP lideri, "Şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık" ifadelerini kullandı.
"86 MİLLETVEKİLİ BİZE KATILACAK"
Bedri Yalçın, açıklamasında CHP'den geniş çaplı bir katılım olacağını öne sürdü.
Yalçın, "Bunlardan 86 milletvekili katılacak bize. Ondan sonra 74'e yakın il başkanları var. Onlar zaten bizim partiye katılıyorlar" dedi.
Bu çıkış, CHP'de mutlak butlan sonrası konuşulan kopuş ve yeni parti senaryolarını yeniden siyasetin ana gündemlerinden biri haline getirdi.
"MECBUR GENEL KURULA GİDECEĞİZ"
Yalçın, CHP'den ayrılacağı iddia edilen isimlerin ABP'ye geçmesi halinde partide genel kurul sürecinin işletileceğini söyledi. ABP Genel Başkanı, geçişlerin ardından Meclis'te grup kurulması gibi adımların tamamlanacağını belirtti.
Yalçın, "Onlar geçtikten sonra mecbur genel kurula gideceğiz. Geçtikten sonra Meclis'te, grup kurulması gibi bunları tamamladıktan sonra genel kurula gideceğiz" dedi.
PARTİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİKLİK MESAJI
Yalçın, olası katılımların ardından partinin yönetim yapısında da değişiklik yapılacağını ifade etti. ABP lideri, genel kurulda üye sayısının değiştirileceğini ve parti organlarının yeniden düzenleneceğini söyledi.
Yalçın, "Genel kurulda ne yapacağız? Üye sayısını değiştireceğiz. Onlar üye de getirecekler bize. Nedir? Parti meclis üyesi, MKYK, MYK, Genel İdare Kurulu bunlar düzenlenecek. Bundan sonra da bir sorun yok, devam edeceğiz yani" ifadelerini kullandı.
"PAZARLIK YOK, PARA PUL BİLMEM BEN"
Bedri Yalçın, görüşmelerde para talep edildiği iddialarını da reddetti.
ABP lideri, herhangi bir pazarlık yapılmadığını belirterek, "Öyle pazarlık mazarlık yok, para pul bilmem ben, bizim fiyatımız yok" dedi.
Yalçın, sosyal medyada partisine yönelik "Sahibinden satılık parti" yorumlarına da tepki gösterdi.
"Arsa mı alıyorsunuz, mülk mü alıyorsunuz, ne alıyorsunuz?" diyen Yalçın, ABP'nin 6 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.
Yalçın, "Ne kimseye 1 lira borcumuz var ne kimseyle bir işimiz var ne kimseyle bir şaibemiz var" ifadelerini kullandı.
MANSUR YAVAŞ İDDİASINI YALANLADI
Bedri Yalçın, "Mansur Yavaş genel başkan olmazsa kabul etmem" yönündeki iddiaları da yalanladı.
Yalçın, Mansur Yavaş'la bu yönde bir görüşme yapmadığını söyledi.
ABP Genel Başkanı, "Yok Mansur Yavaş cumhurbaşkanı da olmazsa kabul etmem. Böyle bir şey yok. Konuşmadım. Konuşsam erkek gibi derim ki konuştum" dedi.
Yalçın, Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiğini de belirterek, Yavaş'ın kendisine, "Ben zaten senin öyle bir şey demediğini biliyorum. Ama teşekkür ederim gelip bilgi verdiğin için" dediğini aktardı.
TAKVİM YAZMIŞTI: ABP SEÇENEĞİ MASADAYDI
Takvim, CHP'de mutlak butlan sonrası yaşanan ayrışma ve yeni parti arayışlarına ilişkin kulisleri daha önce gündeme taşımıştı.
Kulislerde, Özgür Özel'e yakın çevrelerin sadece sıfırdan yeni parti kurma seçeneğini değil, seçime girme yeterliliği bulunan mevcut partiler üzerinden yol alma formülünü de değerlendirdiği belirtilmişti.
Bu kapsamda DSP ve Genç Parti'nin ardından Anadolu Birliği Partisi'nin de seçenekler arasında olduğu ifade edilmişti.
ABP'nin 2020 yılında kurulduğu, 2 Ocak 2024 tarihli Yüksek Seçim Kurulu kararıyla 2024 yerel seçimlerine katılma yeterliliği sağladığı aktarılmıştı.
ÇİFT KULVARLI KOPUŞ PLANI
CHP kulislerinde konuşulan senaryoya göre Özgür Özel ve ekibinin iki aşamalı bir plan üzerinde durduğu öne sürülmüştü.
Bu plana göre ilk aşamada seçime girme yeterliliği bulunan mevcut bir partiyle anlaşılacak, eş zamanlı olarak sıfırdan yeni bir parti kurulacaktı.
Daha sonra bu iki yapının birleştirilebileceği iddia edilmişti.
Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi de CHP'deki kopuş sürecine ilişkin kulisleri kaleme almış, Özel ve ekibinin yedekte tuttuğu partinin Takvim'in daha önce gündeme getirdiği Anadolu Birliği Partisi olduğunu yazmıştı.
Selvi, ABP konusunda genel mutabakat sağlandığı ve partiden 21 Temmuz'a kadar beklemesinin istendiği yönündeki kulisi de aktarmıştı.
YENİ PARTİ KULİSLERİNDE LİDERLİK KRİZİ İDDİASI
Yeni parti hazırlıklarına ilişkin kulislerde, tüzük ve program çalışmalarının Ankara ve Silivri hattında yürütüldüğü de öne sürülmüştü.
Ekrem İmamoğlu'nun notlarının avukatları aracılığıyla iletildiği, Önder Sav ve Bülent Tezcan'ın da metinleri şekillendirdiği iddia edilmişti.
Selvi'nin aktardığı kulislerde, henüz parti kurulmadan İmamoğlu ile Özel arasında genel başkanlık konusunda kriz yaşandığı da öne sürülmüştü.
İddiaya göre İmamoğlu, "Ben genel başkan olayım. Gökhan Günaydın Grup Başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulundu. Özel'in ise genel başkanlık konusunda kararlı olduğu belirtildi.
CEMİL TUGAY ÇIKIŞI AYRIŞMA İDDİALARINI BÜYÜTMÜŞTÜ
CHP'deki ayrışma tartışmalarında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın açıklamaları da dikkat çekmişti.
Tugay, "Butlan yönetiminin alacağı kararları tanımıyorum, tanımadığımın göstergesi de zaten partiden istifa etmemdir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" demişti.
Tugay ayrıca istifa süreci öncesinde Özgür Özel ile görüştüğünü söylemiş, istifasının ardından Özel'in kendisine "Eline sağlık. Bunlar bunu hak ediyor" dediğini iddia etmişti.
ÖZGÜR ÖZEL İSE TUGAY'IN BU SÖZLERİNİ YALANLAMIŞTI.
Özel, "Ben istifasına rızam olmadığını söyledim. 'Bunlar bunu hak ediyor' demedim. Yalnızca konuşma biterken, 'Yapacak bir şey yok, hayırlısı olsun' dedim. Bugün bile sorsa görüşüm, geri dönmesi yönündedir" açıklamasını yapmıştı.
CHP'DE AYRIŞMA TARTIŞMASI DERİNLEŞİYOR
CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan süreç, olağanüstü kurultay tartışması, disiplin adımları, istifa iddiaları ve yeni parti kulisleriyle büyüdü.
Bedri Yalçın'ın "86 milletvekili" ve "74'e yakın il başkanı" çıkışı, Takvim'in daha önce gündeme getirdiği ABP seçeneği masada haberini doğuladı.
CHP'den kopuş iddiaları ve mevcut parti çatısı üzerinden yürütülebilecek yeni siyasi formül tartışmaları, önümüzdeki günlerde siyasetin sıcak başlıkları arasında yer almayı sürdürecek.
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