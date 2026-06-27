Özgür Özel cephesinde ABP planı: Bedri Yalçın’dan 86 vekil iddiası

ABP Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den 86 milletvekili ve 74'e yakın il başkanının partilerine katılacağını öne sürdü. CHP'den kopuş iddialarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirten Yalçın, para pazarlığı yapıldığı ve Mansur Yavaş'ın genel başkanlığı için şart koştuğu yönündeki iddiaları da yalanladı. Takvim'in daha önce gündeme getirdiği Anadolu Birliği Partisi seçeneği, Yalçın'ın son açıklamalarıyla yeniden siyasetin merkezine oturdu.

BEDRİ YALÇIN'DAN CHP İÇİN 86 VEKİL İDDİASI

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası başlayan ayrışma tartışmaları yeni bir aşamaya taşındı.

Anadolu Birliği Partisi Genel Başkanı Bedri Yalçın, CHP'den bazı isimlerle temasların sürdüğünü söyledi. Yalçın, CHP'den 86 milletvekilinin ve 74'e yakın il başkanının ABP'ye katılacağını öne sürdü.

DHA muhabirine telefonda açıklama yapan Yalçın, 3 milletvekilinin ABP'ye geçeceği yönündeki iddiaları ise doğru bulmadığını belirtti.

"GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR"

Yalçın, CHP'den kopuş iddialarına ilişkin görüşmelerin sürdüğünü belirterek hem kendi ekiplerinin hem de karşı tarafın ekiplerinin temas halinde olduğunu söyledi.

ABP'nin seçime giren ve teşkilatlarını tamamlamış bir parti olduğunu vurgulayan Yalçın, "Tamam görüşmeler yapılıyor, bizim ve onların ekibi var. Herhangi bir sorunumuz yok, 81 ilde teşkilatlarımızı kurmuş seçime giren bir partiyiz. Yani şaibesiz bir partiyiz" dedi.

Yalçın, süreçte milletvekilliği pazarlığı yapılmadığını savundu.

ABP lideri, "Şu anda kesinlikle bir milletvekilliği pazarlığı yok. Vatan için pazarlık olur mu hiç? Şu anda memlekette vatan meselesi var. Görüşmeler devam ediyor. Bizim zaten hiçbir eksiğimiz yok. Onlar da bizi araştırdılar. Biz de onları araştırdık" ifadelerini kullandı.