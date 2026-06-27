Takvim yazdı rota değişti! LGBT gemisi Atlantis Türkiye'ye gelmeyecek
Takvim’in gündeme taşıdığı sapkın Atlantis gemsi gelişme yaşandı. Kamuoyundan yükselen tepkilerin ardından LGBT odaklı kruvaziyer turunun Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi.
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- Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle 5-15 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Mediterranean Gay Cruise 2026 turunda yer alan İstanbul ve Kuşadası durakları rotadan çıkarıldı.
- Takvim'in gündeme taşıdığı LGBT odaklı kruvaziyer organizasyonunun İstanbul'u 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde ziyaret edeceği duyurusu kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
- Atlantis Events'in tanıtımında Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı ve Boğaz turu gibi İstanbul'un tarihi mekanlarının kullanılması eleştirilere neden olmuştu.
- Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına sert tepki göstermiş ve yetkililere çağrıda bulunmuştu.
- Organizasyon 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcının yer alacağı bir tur olarak duyurulmuştu.
Takvim'in gündeme taşıdığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken sapkın Atlantis kruvaziyer organizasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'in ulaştığı özel bilgiye göre, "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan LGBT'li sapıkları taşıyan turun Türkiye ayağına yönelik tepkilerin ardından geminin İstanbul ve Kuşadası programı rotadan çıkarıldı.
Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılması planlanan turda İstanbul'un 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde rota içinde gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.
TAKVİM GÜNDEME TAŞIDI, ROTA DEĞİŞTİ
Atlantis Events'in duyurduğu programda Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul durakları yer alıyordu. Şirketin tanıtımlarında İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmişti.
Takvim'in özel haberiyle kamuoyuna taşınan skandal program, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ
Çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına sert tepki gösterdi. Paylaşımlarda, Türkiye'nin aile yapısı, toplumsal hassasiyetleri ve İstanbul'un tarihi mirası vurgulandı.
Tepkilerde, yetkililere çağrı yapılarak organizasyonun Türkiye ayağının yeniden değerlendirilmesi istendi.
İSTANBUL'UN TARİHİ MİRASI KULLANILMIŞTI
Atlantis Events'in İstanbul tanıtımında Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz turu, Yerebatan Sarnıcı, Karaköy ve Taksim gibi noktaların öne çıkarılması eleştirilerin odağına yerleşmişti.
İstanbul'un dini ve kültürel mirasının, sapkın LGBT odaklı bir organizasyonun reklamında kullanılması kamuoyunda rahatsızlık oluşturdu.
TÜRKİYE PROGRAMI İPTAL EDİLDİ
Gelen tepkilerin ardından geminin Türkiye rotasından çıkarıldığı öğrenildi. Böylece Scarlet Lady'nin Kuşadası ve İstanbul programının uygulanmayacağı belirtildi.
ROTA TARTIŞMASI NASIL BAŞLADI?
Atlantis Events, 5-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak Akdeniz turunu 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcının yer alacağı bir organizasyon olarak duyurmuştu.
Programda Türkiye duraklarının yer alması üzerine sosyal medyada peş peşe tepkiler yükselmiş, İstanbul'un bu tür bir organizasyonun merkezi gibi gösterilmesine karşı çıkılmıştı.