Takvim yazdı rota değişti! LGBT gemisi Atlantis Türkiye'ye gelmeyecek

Organizasyon 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcının yer alacağı bir tur olarak duyurulmuştu.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtım malzemesi yapılmasına sert tepki göstermiş ve yetkililere çağrıda bulunmuştu.

Atlantis Events'in tanıtımında Sultanahmet Camii, Kapalıçarşı, Topkapı Sarayı ve Boğaz turu gibi İstanbul'un tarihi mekanlarının kullanılması eleştirilere neden olmuştu.

Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle 5-15 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılması planlanan Mediterranean Gay Cruise 2026 turunda yer alan İstanbul ve Kuşadası durakları rotadan çıkarıldı.

Takvim'in gündeme taşıdığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken sapkın Atlantis kruvaziyer organizasyonuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Takvim'in ulaştığı özel bilgiye göre, "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan LGBT'li sapıkları taşıyan turun Türkiye ayağına yönelik tepkilerin ardından geminin İstanbul ve Kuşadası programı rotadan çıkarıldı.

Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılması planlanan turda İstanbul'un 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde rota içinde gösterilmesi kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

TAKVİM GÜNDEME TAŞIDI, ROTA DEĞİŞTİ

Atlantis Events'in duyurduğu programda Türkiye'den Kuşadası ve İstanbul durakları yer alıyordu. Şirketin tanıtımlarında İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğinin LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun parçası gibi sunulması dikkat çekmişti.

Takvim'in özel haberiyle kamuoyuna taşınan skandal program, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.