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Galatasaray’ın yıldızları son 10 yılın en skorer yerli oyuncuları konumunda!

Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, bu sezon 23 gol, 14 asist üretti. İki milli yıldız gol ve asistleriyle farklarını gösterdi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Galatasaray’ın yıldızları son 10 yılın en skorer yerli oyuncuları konumunda!

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Galatasaray'ın milli yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün bu sezon attıkları goller ve yaptıkları asistlerle dikkatleri çekiyor. Yunus Akgün 12 gol 8 asistle 20 gole katkı verirken, Barış Alper Yılmaz ise 11 gol ve 6 asistle 17 gole katkıda bulundu.

Son 10 sezona bakıldığında iki yıldız, en golcü yerli oyuncu konumunda. Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, toplamda 23 gol ve 14 asist üretti. Galatasaray'da son 10 yıla bakıldığında en golcü ikili Burak Yılmaz ve Umut Bulut. İkili 34 gol ve 11 asistle toplamda 45 gole katkıda bulunmuştu. Galatasaray'ın süper yıldızları Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, son dönemdeki performanslarıyla Avrupa'nın önemli kulüplerinin de gündemine girmeyi başardı.

DEVLER PUSUDA BEKLİYOR
Sarı-Kırmızılılar'ın süper yıldızları için İngiliz, Fransız ve Portekiz kulüpleri pusuda bekliyor. Barış Alper Yılmaz için İngiliz kulüplerinin sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalarak astronomik transfer teklifinde bulunması bekleniyor. Yunus Akgün'ü de son olarak Benfica transfer listesine ekledi.
Bodrum mesaisi tam gaz devam ediyor.

Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında yarın evinde Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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