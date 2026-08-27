CANLI Ferencvaros - Trabzonspor Avrupa Ligi play-off maçı
Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş mücadelesinde Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından Macaristan'da en az 2 farklı kazanarak adını lig aşamasına yazdırmak amacında. ATV'de yayınlanan Ferencvaros - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. Trabzon'daki ilk karşılaşmadan mağlup ayrılan Fırtına bu kez şanssızlığını kırmak ve yeni formatta ilk defa yer almak arzusunda.
CANLI YAYIN
Ferencvaros - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.
İLK 11'LER
FERENCVAROS: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joeseph
TRABZONSPOR: Onana, Muçi, Salah, Savic, Malinovskyi, Mustafa, Onuachu, Cenk, Cabral, Saviolo, Melih
AVRUPA'DA 157. MAÇ
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Ferencvaros rövanşıyla birlikte Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki maç sayısı 157'ye yükseldi.
UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ
Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynuyor. Bordo-mavililer, bu kulvarda daha önce çıktığı 98 karşılaşmada 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandırırken kalesinde 132 gol gördü.
Trabzonspor, UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Kaiserslautern'e karşı oynadı.
FERENCVAROS İLE 4. RANDEVU
Trabzonspor ile Ferencvaros, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmanın 1'ini Trabzonspor, 2'sini ise Ferencvaros kazandı.
Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazandı. İki takım arasındaki son maçta ise Ferencvaros, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.
MACARİSTAN'DA TUR PEŞİNDE
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, rövanşta rakibini saf dışı bırakarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.
TRABZONSPOR'DA EKSİKLER
Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemiyor. UEFA listesinde bulunmayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de maç kadrosunda yer alamıyor.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLAMAYACAK
UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Trabzonsporlu taraftarlar Budapeşte'deki karşılaşmada tribünde yer alamayacak. Bordo-mavililer, Ferencvaros deplasmanında taraftar desteğinden yoksun mücadele ediyor
AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER
Trabzonspor, Avrupa kupalarında önemli takımlara karşı dikkat çeken galibiyetlere imza attı.
Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda Inter'i ve 1990-1991 sezonunda Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi, Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda da 1-0 yenmeyi başardı.
EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI
Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti.
EN FARKLI YENİLGİ BARCELONA KARŞISINDA
Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti Barcelona karşısında geldi. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanşında deplasmanda Barcelona'ya 7-2 yenildi.
AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI
Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en golcü futbolcusu Hami Mandıralı oldu. Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında 23 gol kaydeden Hami Mandıralı, kulüp tarihinin bu alandaki zirvesinde yer aldı.