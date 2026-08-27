CANLI Ferencvaros - Trabzonspor Avrupa Ligi play-off maçı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. Trabzon'daki ilk karşılaşmadan mağlup ayrılan Fırtına bu kez şanssızlığını kırmak ve yeni formatta ilk defa yer almak arzusunda.

Trabzonspor turu geçmek için en az 2 farklı kazanmak zorunda

AVRUPA'DA 157. MAÇ

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Ferencvaros rövanşıyla birlikte Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki maç sayısı 157'ye yükseldi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynuyor. Bordo-mavililer, bu kulvarda daha önce çıktığı 98 karşılaşmada 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandırırken kalesinde 132 gol gördü.

Trabzonspor, UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Kaiserslautern'e karşı oynadı.