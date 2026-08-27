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CANLI Ferencvaros - Trabzonspor Avrupa Ligi play-off maçı

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor, play-off turu rövanş mücadelesinde Ferencvaros'a konuk oluyor. Bordo-mavililer, 1-0 kaybettiği ilk maçın ardından Macaristan'da en az 2 farklı kazanarak adını lig aşamasına yazdırmak amacında. ATV'de yayınlanan Ferencvaros - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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CANLI Ferencvaros - Trabzonspor Avrupa Ligi play-off maçı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu ikinci maçında Ferencvaros'a konuk oluyor. Trabzon'daki ilk karşılaşmadan mağlup ayrılan Fırtına bu kez şanssızlığını kırmak ve yeni formatta ilk defa yer almak arzusunda.

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Ferencvaros - Trabzonspor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

Trabzonspor Ferencvaros karşısındaki ilk maçını 1-0 kaybettiTrabzonspor Ferencvaros karşısındaki ilk maçını 1-0 kaybetti

İLK 11'LER

FERENCVAROS: Dibusz, Nagy, Raemaekers, Gomez, Cadu, Corbu, Nagy, Yusuf, Zachariassen, O'Dowda, Joeseph

TRABZONSPOR: Onana, Muçi, Salah, Savic, Malinovskyi, Mustafa, Onuachu, Cenk, Cabral, Saviolo, Melih

Trabzonspor turu geçmek için en az 2 farklı kazanmak zorundaTrabzonspor turu geçmek için en az 2 farklı kazanmak zorunda

AVRUPA'DA 157. MAÇ

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki serüveni 1976-1977 sezonunda başladı. Bordo-mavililer, Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 98, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 8 karşılaşmaya çıktı. Ferencvaros rövanşıyla birlikte Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki maç sayısı 157'ye yükseldi.

UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 99. MAÇ

Trabzonspor, Ferencvaros karşılaşmasıyla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen organizasyondaki 99. maçını oynuyor. Bordo-mavililer, bu kulvarda daha önce çıktığı 98 karşılaşmada 38 galibiyet, 22 beraberlik ve 38 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda rakip fileleri 130 kez havalandırırken kalesinde 132 gol gördü.

Trabzonspor, UEFA Kupası'ndaki ilk karşılaşmasını 1982-1983 sezonunda Kaiserslautern'e karşı oynadı.

Muhammed Salah Başakşehir karşısında 2 gol attı ve 3 puanı getirdiMuhammed Salah Başakşehir karşısında 2 gol attı ve 3 puanı getirdi

FERENCVAROS İLE 4. RANDEVU

Trabzonspor ile Ferencvaros, Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 3 karşılaşmanın 1'ini Trabzonspor, 2'sini ise Ferencvaros kazandı.

Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi grup maçlarında Ferencvaros'a deplasmanda 3-2 mağlup olurken sahasındaki karşılaşmayı 1-0 kazandı. İki takım arasındaki son maçta ise Ferencvaros, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

MACARİSTAN'DA TUR PEŞİNDE

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ilk maçında Ferencvaros'a 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, rövanşta rakibini saf dışı bırakarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

Trabzonspor son maçını 2-1 kazandıTrabzonspor son maçını 2-1 kazandı

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER

Trabzonspor'da tedavileri devam eden Folcarelli, Okay Yokuşlu ve Batagov ile cezalı Nwaiwu, Ferencvaros karşılaşmasında forma giyemiyor. UEFA listesinde bulunmayan Fabinho, Draguş, Mendy, Lundstram, Cihan Çanak ve Göktan Gürpüz de maç kadrosunda yer alamıyor.

TARAFTARLAR TRİBÜNDE OLAMAYACAK

UEFA'nın verdiği ceza nedeniyle Trabzonsporlu taraftarlar Budapeşte'deki karşılaşmada tribünde yer alamayacak. Bordo-mavililer, Ferencvaros deplasmanında taraftar desteğinden yoksun mücadele ediyor

Paul Onuachu yeni sezondaki ilk golünü veya gollerini atmak istiyorPaul Onuachu yeni sezondaki ilk golünü veya gollerini atmak istiyor

AVRUPA'DAKİ TARİHİ GALİBİYETLER

Trabzonspor, Avrupa kupalarında önemli takımlara karşı dikkat çeken galibiyetlere imza attı.

Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda Inter'i ve 1990-1991 sezonunda Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0 mağlup etti.

Karadeniz ekibi, Inter'i 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında deplasmanda da 1-0 yenmeyi başardı.

EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNIA'YA KARŞI

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Vllaznia karşısında aldı. Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0 mağlup etti.

Trabzonspor bir sonraki maçında Amedspor ile karşılaşacakTrabzonspor bir sonraki maçında Amedspor ile karşılaşacak

EN FARKLI YENİLGİ BARCELONA KARŞISINDA

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyeti Barcelona karşısında geldi. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonundaki Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanşında deplasmanda Barcelona'ya 7-2 yenildi.

AVRUPA'NIN EN GOLCÜSÜ HAMİ MANDIRALI

Trabzonspor'un Avrupa kupaları tarihindeki en golcü futbolcusu Hami Mandıralı oldu. Bordo-mavili formayla Avrupa kupalarında 23 gol kaydeden Hami Mandıralı, kulüp tarihinin bu alandaki zirvesinde yer aldı.

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