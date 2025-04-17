PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Carrero iddiası

Ada basını Fenerbahçe’nin Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero’yu kadrosuna katmak için harekete geçtiğini öne sürdü. Haberde Hull City’nin de oyuncuyu istediği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Nisan 2025
Carrero iddiası

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren ve bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe için İngiliz basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Team Talk'ta yer alan habere göre Sarı-Lacivertliler, Venezuela Ligi ekiplerinden Deportivo Tachira forması giyen Luis Fernando Carrero'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detayında Fenerbahçe'nin, 18 yaşındaki Venezuelalı on numara için bilgi topladığı ve yaz transfer döneminde öncelikli hedef olarak belirlediği belirtildi. Ayrıca haberde Fenerbahçe'nin yanı sıra Carrero için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de oyuncuya talip olduğu, oyuncuyla ilgilenen takımlar arasında Norwich City ile Premier Lig ve Portekiz Ligi ekiplerinin de bulunduğu aktarıldı. Takımıyla 31 Aralık 2026'ya kadar kontratı bulunan 18 yaşındaki Venezuelalı futbolcu profesyonel kariyerinde 1 maça çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suç örgütü karargahı: Florya! Rüşvet ağının merkezinde Fatih Keleş var! Savcılık dev kasanın izini sürüyor
Sırrı Süreyya Önder’in AORT damarı yırtıldı! Saatler süren ağır ameliyat... Son durumu ne? AK Parti Sözcüsü açıkladı
Bakan Tunç açıkladı: CHP’ye kayyum atanacak iddiasına soruşturma
4500 güne tazminat! 2000’de sigortalı olanlar dikkat: Az primle kıdem imkanı
CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabat’ın TBMM’de delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı
Fener’de büyük temizlik: Takımdan gidecekleri ve yola devam edilecek isimleri Mou belirleyecek
AK Parti’den CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın korsan Can Atalay eylemine sert tepki: Sırrı Süreyya Önder’e saygısızlık
İBB Meclisi’nde CHP’lilerden İmamoğlu İnşaat skandalı! Soru önergeleri reddedildi
Başkan Erdoğan’dan Pervin Buldan ve Ceren Önder’e geçmiş olsun telefonu: Sırrı Süreyya Önder emin ellerde
Beykoz Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! CHP’li Fidan Gül tutuklandı
Trump savaş açtı Çin ekonomisi büyüdü! ABD’den Pekin’e yeni tarife: Yüzde 245
Fenerbahçe’den transferde yatırım! Geleceğin yıldızı için harekat!
Esra Erol’da programında aylardır aranıyordu! Fatih Aydın’dan acı haber geldi
Dışişlerinden Yunanistan’ın Ege Denizi planına tepki: Hiçbir hukuki sonuç doğurmayacak
MEB duyurdu: 25 bin öğretmen atama takvimi belli oldu! Başvurular ne zaman?
CHP kurultayında soğuk cüzdan usulü kripto paralar su yüzüne çıkıyor! Döviz bürosu görüntüleri ve dağıtılan telefonlar tespit edildi
Galatasaray’dan 2 flaş transfer! Şampiyonlar Ligi faktörü
Ekrem İmamoğlu Financial Times’a Türkiye’yi şikayet etti! Yolsuzluğu perdelemek için Siyasi tutukluyum iddiası, 2019 itirafı!
Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç memleketiyle şaşırttı! Bakın aslen nereli...
Elon Musk’tan çocuğunun annesine ahlaksız teklif! Fenomen Ashley St. Clair sosyal medyadan duyurmuştu: Susturmak için...