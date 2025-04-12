Sikan hırs yaptı

TRABZON'UN ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Danylo Sikan, son maçlarda forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Ukraynalı golcünün, Rizespor maçında sahaya dönmeye kararlı olduğu ifade edildi. Antrenmanlarda oldukça istekli ve arzulu bir performans sergileyen 23 yaşındaki futbolcunun, sezonun kalan bölümünde forma giyerek hem kendisini kanıtlamayı hem de gelecek sezon öncesi özgüven kazanmayı hedeflediği belirtildi.



SARI ALARM!

TRABZON'UN evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic ve Vişça sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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