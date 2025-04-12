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İtalyanlar Fenerbahçe’nin kaptanının peşinde! Edin Dzeko’nun rotası yeniden Serie A mı olacak?

Dzeko’ya İtalya’dan Fiorentina ile birlikte adı açıklanmayan iki kulübün talip olduğu öğrenildi. F.Bahçe’nin yeni sözleşme yapmak istemediği biliniyor. Bosna Hersekli yıldızın başarılı şekilde 8 yıl oynadığı Serie A’ya tekrardan geri döneceği gelen bilgiler arasında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :12 Nisan 2025
İtalyanlar Fenerbahçe’nin kaptanının peşinde! Edin Dzeko’nun rotası yeniden Serie A mı olacak?

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Teknik Direktör Jose Mourinho önderliğinde Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılacak ve transfer edilecek oyuncuların planı yapılıyor. Sözleşmesi bitecek oyunculardan biri olan Edin Dzeko'nun takımdaki durumu ise belirsizliğini koruyor. Kanarya'nın sözleşme uzatmayı düşünmediği Dzeko ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı... İtalyan ekiplerinden Fiorentina, 39 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Mor Menekşeler'in Dzeko'nun sözleşme görüşmelerini yakından takip ettiği belirtildi. Öte yandan Dzeko'ya Fiorentina dışında İtalya'dan adı açıklanmayan iki takımın daha talip olduğu ve Bosna Hersekli golcünün durumunu takip ettikleri öne sürüldü. İki sezondur Sarı-Lacivertli formayı giyen Dzeko, çıktığı 92 maçta 44 gol attı ve 17 asist yaptı.

1.93 boyundaki tecrübeli santrfor, 2023 yılında İtalyan devi Inter'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bosna Hersekli forvet Roma ve Inter'de 8 yıl oynamış ve Serie A'da büyük başarılara imza atmayı başarmıştı. Transfermarkt'a göre; yıldız oyuncunun 2 milyon Euro civarı piyasa değeri bulunuyor.

PERRI İÇİN YÜKSEK RAKAM
Lyon'un Lucas Perri için 25 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürülüyor. Değeri 10 milyon Euro olan Brezilyalı kalecinin 2028 yılına kadar sözleşmesi mevcut. Fener'in Livakovic'in yerine onu düşündüğü iddia ediliyor.

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