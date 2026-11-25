Oy pusulasında benzer isimlere sahip adayların bulunmasıyla 3 Kasım ara seçimlerinin en çok konuşulan çekişmelerine sahne olan Alaska Senato yarışından Demokrat aday Mary Peltola galip çıktı.

Alaska'da seçimi Mary Peltola kazandı. Fotoğraf: Reuters

ALASKA'DA SEÇİM SONUCU GÜNLER SONRA BELLİ OLDU

Buna göre, Demokrat aday Peltola oyların yüzde 50,1'ini alırken görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ise yüzde 45,8'de kaldı.

Alaska Seçim Dairesinin resmi sonuçları onaylamasının ardından yenilgiyi kabul eden Sullivan yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi, Alaska halkına ve demokratik sürecimize duyduğum saygı gereği Seçim Dairesi tarafından onaylanan sonuçları kabul ediyorum. Alaskalılar seçimlerinin dürüstlüğüne güvenmeyi hak ediyor. Devam eden federal ve eyalet düzeyindeki soruşturmaların cevapsız kalan sorulara yanıt vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Senatosunda son 12 yıldır Alaska'yı temsil etmenin "hayatının onuru" olduğunu vurgulayan Sullivan, destekçilerine teşekkür ederek Alaska'ya olan sevgisinin bu görevle başlamadığını ve bu görevle bitmeyeceğini kaydetti.