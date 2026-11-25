ABD'de haftalar sonra seçim sonucu! "İki Dan Sullivan" krizinin ardından Alaska'da kazanan Mary Peltola oldu
ABD'de oy pusulasındaki "iki Dan Sullivan" tartışmasıyla gündeme gelen Alaska Senato yarışının resmi sonuçları açıklandı ve Demokrat Mary Peltola yüzde 50,1 oyla seçimi kazandı. Görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan yenilgiyi kabul ederken bağımsız aday nedeniyle başlatılan hukuki süreç de Peltola'nın barajı aşmasıyla geri çekildi.
Oy pusulasında benzer isimlere sahip adayların bulunmasıyla 3 Kasım ara seçimlerinin en çok konuşulan çekişmelerine sahne olan Alaska Senato yarışından Demokrat aday Mary Peltola galip çıktı.
ALASKA'DA SEÇİM SONUCU GÜNLER SONRA BELLİ OLDU
Buna göre, Demokrat aday Peltola oyların yüzde 50,1'ini alırken görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ise yüzde 45,8'de kaldı.
Alaska Seçim Dairesinin resmi sonuçları onaylamasının ardından yenilgiyi kabul eden Sullivan yaptığı açıklamada, "Her zaman söylediğim gibi, Alaska halkına ve demokratik sürecimize duyduğum saygı gereği Seçim Dairesi tarafından onaylanan sonuçları kabul ediyorum. Alaskalılar seçimlerinin dürüstlüğüne güvenmeyi hak ediyor. Devam eden federal ve eyalet düzeyindeki soruşturmaların cevapsız kalan sorulara yanıt vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
ABD Senatosunda son 12 yıldır Alaska'yı temsil etmenin "hayatının onuru" olduğunu vurgulayan Sullivan, destekçilerine teşekkür ederek Alaska'ya olan sevgisinin bu görevle başlamadığını ve bu görevle bitmeyeceğini kaydetti.
İKİ AYRI DAN SULLIVAN KRİZİ
Alaska'daki Senato yarışı, oy pusulasında görevdeki Cumhuriyetçi Senatör Dan Sullivan ile neredeyse aynı isme sahip bağımsız aday Daniel J. Sullivan Jr'ın da yer alması nedeniyle ülke gündeminde geniş yankı uyandırmıştı.
Cumhuriyetçiler, söz konusu ismin oy pusulasına dahil edilmesini seçmenlerin kafasını karıştırmaya ve oyları bölmeye yönelik bir girişim olarak nitelendirerek seçim usulsüzlüğü suçlamasında bulunmuştu.
ABD Adalet Bakanlığı da sonuçların onaylanmasının durdurulması talebiyle yargıya başvurmuş ancak Peltola'nın hem yüzde 50 barajını aşması hem de rakibine bağımsız adayın aldığı oyun üzerinde fark atmasının ardından hukuki girişim geri çekilmişti.
Cumhuriyetçiler, Daniel J. Sullivan Jr.'ın yarışa girmesinin tesadüf olmadığını; Demokratların, seçmenlerin kafasını karıştırmak ve Cumhuriyetçi senatöre gidecek oyları bölmek amacıyla onu aday olmaya ikna ettiğini öne sürdü. Seçime kısa süre kala basına yansıyan haberler, mesajlaşmalar ve eski kampanya ekibi iddiaları tartışmayı daha da büyüttü.
ARA SEÇİMDE SON DURUM
ABD halkı, bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongrenin Temsilciler Meclisi'ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato'daki 100 sandalyenin de 35'i için 3 Kasım'da sandık başına gitmişti.
Açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre, Demokratlar hem Senato hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Cumhuriyetçilerin elinden almıştı.
Kongrenin 100 üyeli Senato kanadında da 6 yıllığına seçilen senatörlerin 3'te 1'i, her 2 yılda bir seçimle yenileniyor.