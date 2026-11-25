Milyonlarca tüketiciyi ve işletmeyi ilgilendiren elektronik fatura ve ödeme sistemlerinde yeni bir dönemin kapısı açıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı, elektronik fatura ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin uygulamalarda kapsamlı değişiklikler yaptı. Tebliğle, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden e-Belge düzenlenmesi yaygınlaştırılırken "bilgi fişi" uygulaması kaldırılıyor. 1 Ocak 2027'den itibaren e-Arşiv Fatura düzenleme seçenekleri genişletiliyor. Çalışma hayatı ve iş dünyasını ilgilendiren en önemli değişiklikler şöyle:

Kâğıt faturadan elektronik belgeye geçişte yeni dönem 1 Ocak 2027'de başlayacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) YENİ DÖNEM e-Arşiv Fatura için yeni dönem başlıyor. e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler de 1 Ocak 2027'den itibaren "Güvenli Mobil Ödeme Sistemi", "Taksi Mali Cihazları" ve "e-Belge düzenleyebilen Yeni Nesil ÖKC'ler" üzerinden doğrudan e-Arşiv Fatura düzenleyebilecek. Böylece küçük esnaf ve işletmeler için elektronik belgeye geçiş kolaylaşacak.