Antalyaspor’da Yiğit dönemi

Türkiye'de altyapı denince ilk akla gelen isimlerden biri olan ve son dönemde A Spor'daki yorumlarıyla büyük beğeni kazanan Nedim Yiğit, Antalyaspor kulübünün futbol akademisinin yeni direktörü oldu. Yiğit yeni göreviyle ilgili "Türk futboluna değer katmak istiyoruz" ifadesini kullandı. Altınordu; Başakşehir ve G.Saray'da altyapı koordinatörlüğü görevini yapan Nedim Yiğit, ayrıca 2017-2018 yılları arasında Milli Takım'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmişti. Yiğit başta Cengiz Ünder ve Yunus Akgün olmak üzere çok sayıda genç yeteneğin Türk futboluna kazandırılmasına başrol oynamıştı.