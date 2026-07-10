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ABD Başkanı Trump’tan İran’a rest: Ateşkes bitti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini ve Washington’ın bunu kabul ettiğini açıkladı. Ancak Tahran’a kesin bir mesaj verdiklerini vurgulayan Trump, “Amerika Birleşik Devletleri, ateşkesin bittiğini bildirdi” ifadelerini kullandı.

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ABD Başkanı Trump’tan İran’a rest: Ateşkes bitti
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın görüşmelerin sürdürülmesini talep ettiğini ve Washington'ın bunu kabul ettiğini açıkladı. Ancak Tahran'a kesin bir mesaj verdiklerini vurgulayan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, ateşkesin bittiğini bildirdi" ifadelerini kullandı. Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri
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