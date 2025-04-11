Livakovic’ten ayrılık sinyali

Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.



30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim... Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.



BİR YILDIZ DOĞUYOR

Sezon başında 1 yıllığına Menemen FK'ya kiralanan Emirhan Arkutcu, 2. Lig ekibinde gösterdiği performansla büyülüyor. Ligde 23 maça çıkıp 7 gol, 3 asistlik istatistik yakalayan 19 yaşındaki oyuncu kupada da 2 maçta boy gösterip 1 gol ve1 asistlik yaptı.



SAMBACİ'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca lösemi tedavisi gören 9 yaşındaki Yusuf Berat'ı telefonla arayarak minik taraftara moral verdi. Minik taraftara sevgi ve desteğini ileten Brezilyalı futbolcu Yusuf Berat'a forma göndereceğini sözünü vererek kendisini Can Bartu Tesisleri'ne davet etmeyi de ihmal etmedi.

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