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Livakovic’ten ayrılık sinyali

Formayı İrfan Can’a kaptıran Livakovic’in Türk futbolundaki kaotik durumdan dolayı F.Bahçe’den ayrılmak istediği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler’in ise Hırvat kaleci için 10 milyon Euro bonservis parası istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Nisan 2025
Livakovic’ten ayrılık sinyali

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Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic'in Fenerbahçe yönetimiyle kritik bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Deneyimli kalecinin Türk futbolunda yaşanan kaotik ortamdan dolayı çevresine sıkıldığını ifade ettiği söyleniyor. Ayrıca Livakovic'in Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak istemesi de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

30 yaşındaki kalecinin sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılacağı görüşü hakim... Livakovic'in 30 Haziran 2028'e kadar Sarı-Lacivertliler ile sözleşmesi bulunuyor. Öte yandan yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in, teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı ve 10 milyon Euro bonservis bedeli beklediği aktarılıyor.

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