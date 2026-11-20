"38. KURULTAY İKİNCİ 15 TEMMUZ AYAKLANMASIDIR" Kurultay dosyasındaki cezaların ardından tartışmalar sürerken Yıldırım, Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yapan Yıldırım, "38. kurultay ikinci 15 Temmuz ayaklanmasıdır" dedi. "Paralel yapıyla" ilişkili kişilerin CHP'ye sızdığını ve bağlantılarını uzun süre gizlediğini ileri süren Yıldırım, bu kişileri "Haşhaşi fedaileri"ne benzetti. Yıldırım, sözünü ettiği yapının yurt dışındaki bağlantılarının "yeni bir partinin inşasına gerek olmadığını" düşündüklerini ve CHP'yi içeriden ele geçirmeyi hedeflediklerini iddia etti. "Geçici olarak başarılı olmuşlardır ama Türk yargısı buna engel olmuştur" diyen Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 2016'da Artvin'de ve 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen saldırılarla kurultaya giden süreç arasında bağlantı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Yıldırım, Adalet Bakanlığına iki soruşturmayı yeniden açma çağrısı yaptı.

YENİ PARTİ'YE 5–8 BİN ÜYE, "DEĞİŞİMCİ" KADROLARA DÖNÜŞ RESTİ CHP'ye geri dönmek isteyen eski üyeler hakkında konuşan Yıldırım, "Ancak 'zoomcular' ve değişimcilerin kadroları dönemez" dedi. Genel Merkezin geri dönüşlerde frene bastığını, örgütlerin ise buna karşı çıktığını söyleyen Yıldırım, sahada ve sandıkta görev yapan eski üyelerin partiye dönebileceğini belirtti. Ankara'da CHP'den ayrılanlardan 5 bin ila 8 bin kişinin YENİ Parti'ye katıldığını söyleyen Yıldırım, 20 bini aşkın eski üyenin ise CHP'ye dönmediğini ve YENİ Parti'ye de katılmadığını ifade etti.