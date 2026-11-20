CHP’de koltuk kavgası kızıştı! Salıcı adaylık yarışı istedi, Ankara il örgütü “Kılıçdaroğlu” dedi
CHP’de kurultay takvimi tartışılırken Ankara il örgütü, 2027’de yapılması öngörülen kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu’nu tek aday olarak kurultaya götürmek istediklerini söyleyen CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, 38. Olağan Kurultay’ı “ikinci 15 Temmuz ayaklanması” olarak niteledi. Ankara’da CHP’den ayrılanların 5 bin ila 8 bininin YENİ Parti’ye geçtiğini belirten Yıldırım, “Zoomcular ve değişimcilerin kadroları dönemez” dedi.
CHP'de genel başkanlık koltuğu için mücadele, kongre takviminin bir kez daha ötelenmesiyle kızıştı. 17 Kasım genelgesiyle il kongrelerinin bitişi 14 Şubat'tan 2 Mayıs 2027'ye kaydırıldı. Büyük kurultayın tarihi belirsizliğini korurken, dün "Kurultay, örgütümüzden kaçırılıyor" diyen CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, genel başkanlık yarışının adaylara açılmasını istedi. Bugün ise başkent örgütünden Kılıçdaroğlu için tek aday çıkışı geldi.
BAŞKENT ÖRGÜTÜNDEN KILIÇDAROĞLU'NA TEK ADAY DESTEĞİ
Takvim'in 22 Eylül'de gündeme getirdiği 81 il başkanının desteğini alma hazırlığı sürerken Ankara il örgütü tercihini açıkladı. CHP Ankara İl Başkanı Fahri Yıldırım, "Ankara İl Örgütü'nün iradesi Kemal Kılıçdaroğlu'dur" dedi. Yıldırım, başkent örgütünün hedefini de "Biz genel başkanımızı yeniden tek aday olarak önümüzdeki günlerde kongre salonuna sokacağız" sözleriyle ortaya koydu.
SALICI MARTTA SANDIK İSTEDİ, ANKARA'DAN "EK SÜRE" YANITI GELDİ
Salıcı, takvimin art arda değiştirilmesinin delegenin önüne sandık konulmasını geciktirdiğini savundu ve kurultayın martta yapılmasını istedi. Eski CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi de itiraza katıldı. Hamzaçebi, olası bir erken seçimde kurultay toplanmadan milletvekili listelerinin ve cumhurbaşkanı adayının mevcut yönetim tarafından belirlenebileceği uyarısında bulundu.
Yıldırım ise ertelemenin gerekçesi olarak il ve ilçe örgütlerinin ek süre talebini gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun mahalle seçimlerinin bir an önce başlatılması talimatını verdiğini söyleyen Yıldırım, Salıcı'nın itirazlarını parti kurullarında dile getirmesi gerektiğini belirtti. Yargıtay'da bekleyen dosyada ay sonuna kadar karar çıkmasını beklediğini de söyledi.
"38. KURULTAY İKİNCİ 15 TEMMUZ AYAKLANMASIDIR"
Kurultay dosyasındaki cezaların ardından tartışmalar sürerken Yıldırım, Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'a ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yapan Yıldırım, "38. kurultay ikinci 15 Temmuz ayaklanmasıdır" dedi. "Paralel yapıyla" ilişkili kişilerin CHP'ye sızdığını ve bağlantılarını uzun süre gizlediğini ileri süren Yıldırım, bu kişileri "Haşhaşi fedaileri"ne benzetti.
Yıldırım, sözünü ettiği yapının yurt dışındaki bağlantılarının "yeni bir partinin inşasına gerek olmadığını" düşündüklerini ve CHP'yi içeriden ele geçirmeyi hedeflediklerini iddia etti. "Geçici olarak başarılı olmuşlardır ama Türk yargısı buna engel olmuştur" diyen Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na 2016'da Artvin'de ve 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde düzenlenen saldırılarla kurultaya giden süreç arasında bağlantı olup olmadığının araştırılmasını istedi. Yıldırım, Adalet Bakanlığına iki soruşturmayı yeniden açma çağrısı yaptı.
YENİ PARTİ'YE 5–8 BİN ÜYE, "DEĞİŞİMCİ" KADROLARA DÖNÜŞ RESTİ
CHP'ye geri dönmek isteyen eski üyeler hakkında konuşan Yıldırım, "Ancak 'zoomcular' ve değişimcilerin kadroları dönemez" dedi. Genel Merkezin geri dönüşlerde frene bastığını, örgütlerin ise buna karşı çıktığını söyleyen Yıldırım, sahada ve sandıkta görev yapan eski üyelerin partiye dönebileceğini belirtti.
Ankara'da CHP'den ayrılanlardan 5 bin ila 8 bin kişinin YENİ Parti'ye katıldığını söyleyen Yıldırım, 20 bini aşkın eski üyenin ise CHP'ye dönmediğini ve YENİ Parti'ye de katılmadığını ifade etti.
ANKARA CHP'DE 30 BİNE YAKIN İSTİFA
Yıldırım, Ankara'da CHP'den 30 bine yakın üyenin ayrıldığını, il örgütünün mevcut üye sayısının 60 bin olduğunu açıkladı. Eski üyelerden dönüş talepleri aldıklarını söyleyen Yıldırım, yılbaşına kadar 100 bin üyeye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.
YAVAŞ'A AÇIK KAPI! ADAYLIK İÇİN CHP'Yİ İŞARET ETTİ
CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüşmelerinin sürdüğünü belirten Yıldırım, ayrılıkta eski parti yöneticilerinin tutumunun etkili olduğunu savundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarında Yavaş'a verilen sözlerin tutulmadığını ileri süren Yıldırım, "Tek santraforla maça devam etmesi gerekirken o santraforu sahaya sürmedi" dedi.
Yavaş için "Bizimle ilişkileri devam ediyor, partinin kapıları kendisine açık" ifadelerini kullanan Yıldırım, Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığında kendisini ancak CHP'de ifade edebileceğini savundu.
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