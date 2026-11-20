Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Meksika ile ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını, Kanada ile yürütülen görüşmelerde ise hâlâ ele alınması gereken konular bulunduğunu söyledi. Kanada ile adil bir anlaşma için çalıştıklarını belirten Trump, Tayland'dan da ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alma taahhüdü isteyeceğini açıkladı.

Trump, 10 yeni ticaret anlaşmasının yolda olduğunu söyledi. (Foto: AA)

BENZİN FİYATLARININ SEYRİNİ İRAN'LA GÖRÜŞMELERE BAĞLADI

İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, ABD'nin de bir anlaşmaya varmayı amaçladığını söyledi. Trump, Tahran yönetiminin kendi açısından kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma yapmaya istekli olmadığını ifade etti.

Benzin fiyatlarının düşmeye devam edeceğini öngören Trump, fiyatların seyrinin İran'la nasıl bir anlaşmaya varılacağına da bağlı olduğunu kaydetti. Faiz oranlarını çok yüksek bulduğunu söyleyen Trump, "Fed başkanlarını suçlamıyorum ama Fed siyasi bir kuruluştur" dedi.