Trump’tan İran’ın tekliflerine ret! Benzin fiyatlarının seyri müzakerelere bağlı
ABD Başkanı Donald Trump, Asya zirvesinin ardından Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, İran’ın anlaşma istediğini ancak kabul edebileceği şartlara yanaşmadığını söyledi. Benzin fiyatlarının daha da düşeceğini belirten Trump, fiyatların seyrinin İran’la yaşanan çatışmaya da bağlı olduğunu ifade etti.
Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Meksika ile ticaret anlaşmasına yaklaştıklarını, Kanada ile yürütülen görüşmelerde ise hâlâ ele alınması gereken konular bulunduğunu söyledi. Kanada ile adil bir anlaşma için çalıştıklarını belirten Trump, Tayland'dan da ABD'den daha fazla tarım ürünü satın alma taahhüdü isteyeceğini açıkladı.
BENZİN FİYATLARININ SEYRİNİ İRAN'LA GÖRÜŞMELERE BAĞLADI
İran'ın anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, ABD'nin de bir anlaşmaya varmayı amaçladığını söyledi. Trump, Tahran yönetiminin kendi açısından kabul edilebilir koşullarda bir anlaşma yapmaya istekli olmadığını ifade etti.
Benzin fiyatlarının düşmeye devam edeceğini öngören Trump, fiyatların seyrinin İran'la nasıl bir anlaşmaya varılacağına da bağlı olduğunu kaydetti. Faiz oranlarını çok yüksek bulduğunu söyleyen Trump, "Fed başkanlarını suçlamıyorum ama Fed siyasi bir kuruluştur" dedi.
ABD'Lİ ŞİRKETLERE VERİ MERKEZİ İÇİN VERGİ MESAJI
Trump, Amerikan şirketlerinin ülke dışında veri merkezi kurmasına izin vermeyeceğini ve bunu yapan şirketlere yüksek vergi uygulayacağını söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapay zekâ alanında ortak güvenlik sınırları belirleme konusunda anlaştıklarını açıklayan Trump, yapay zekâ şirketi Anthropic'e büyük saygı duyduğunu ifade etti. Trump ayrıca hava trafik kontrol sistemlerinin modernizasyonu için gerekli onayın alınması gerektiğini belirtti.
"PUTİN SAVAŞIN DİPLOMASİ YOLUYLA SONA ERMESİNİ İSTİYOR"
Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşın diplomasi yoluyla sona ermesini istediğini kendisine söylediğini aktardı. Trump, savaşa çözüm bulunması için güçlü bir ihtimal gördüğünü ifade etti.