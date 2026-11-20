Mustafa Sarıgül'e fezleke! Dokunulmazlığının kaldırılması istendi: Cinsel saldırı, örgüt kurma, kara para suçlamaları dosyada
28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığı bildirildi. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç örgütü kurma, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve haksız mal edinme iddialarını kapsayan 5 ayrı suçlamayla fezleke hazırlandığı ve yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle Adalet Bakanlığına gönderildiği belirtildi.
28. Dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında yürütülen soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderildi.
FEZLEKEDE YER ALAN SUÇLAMALAR:
▪️ Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
▪️ Suç işlemek amacıyla örgüt kurma
▪️ Zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı
▪️ Zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı
▪️ 3628 sayılı Kanun kapsamında haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizlemeMustafa Sarıgül hakkında fezleke gelişmesi
DOKUNULMAZLIĞIN KALDIRILMASI TALEBİ
Başsavcılık, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca Mustafa Sarıgül'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması gerektiği kanaatine vararak hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığına gönderdi.
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