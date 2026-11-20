Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ve baskı altında tuttuğunu savunan Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Hakkında yeniden verilen yurt dışına çıkış yasağından habersiz şekilde KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Ulu, kararı burada öğrendi. Ulu'nun Antalya Havalimanı'ndaki görüntülerine ilk kez ulaşıldı.

Sultan Nur Ulu'nun son görüntüleri ortaya çıktı (Foto: ATV) KALDIRILAN ADLİ KONTROL KARARI YENİDEN UYGULANDI Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasının ardından dosyada yeni bir gelişme yaşandı. 13 Kasım 2026'da Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan tarafından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu. Savcılık makamı ve mahkemenin değerlendirmesi sonucunda 16 Kasım'da Ulu hakkında yeniden yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Böylece daha önce kaldırılan tedbir yeniden yürürlüğe girdi. KKTC'YE GİTMEK İSTEDİ, HAVALİMANINDA YASAĞI ÖĞRENDİ Edinilen bilgilere göre, hakkında verilen yeni karardan habersiz şekilde KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış yasağını burada öğrendi. Ulu'nun yurt dışına çıkmasına izin verilmezken, Güllü soruşturmasının önemli tanıklarından biri hakkındaki adli kontrol kararı yeniden gündeme geldi.