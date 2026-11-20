Güllü soruşturmasında Sultan Nur Ulu'nun görüntüleri ortaya çıktı! KKTC'ye gitmek isterken havalimanında ne yaşandı?
Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmanın önemli tanıklarından Sultan Nur Ulu'nun Antalya Havalimanı'ndaki görüntülerine ulaşıldı. İki arkadaşı ve valiziyle KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Ulu'nun yolculuğu, hakkında yeniden verilen yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle gerçekleşmedi. Kaçış iddialarına ise avukatından "3 günlük tatil" yanıtı geldi.
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kendisini tehdit ve baskı altında tuttuğunu savunan Sultan Nur Ulu, yalan tanıklık suçlamasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
Hakkında yeniden verilen yurt dışına çıkış yasağından habersiz şekilde KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Ulu, kararı burada öğrendi. Ulu'nun Antalya Havalimanı'ndaki görüntülerine ilk kez ulaşıldı.
KALDIRILAN ADLİ KONTROL KARARI YENİDEN UYGULANDI
Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasının ardından dosyada yeni bir gelişme yaşandı. 13 Kasım 2026'da Ulu'nun avukatları Rahmi Çelik ve Mert Erdoğan tarafından Yalova 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunuldu.
Savcılık makamı ve mahkemenin değerlendirmesi sonucunda 16 Kasım'da Ulu hakkında yeniden yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Böylece daha önce kaldırılan tedbir yeniden yürürlüğe girdi.
KKTC'YE GİTMEK İSTEDİ, HAVALİMANINDA YASAĞI ÖĞRENDİ
Edinilen bilgilere göre, hakkında verilen yeni karardan habersiz şekilde KKTC'ye gitmek üzere havalimanına gelen Sultan Nur Ulu, yurt dışına çıkış yasağını burada öğrendi.
Ulu'nun yurt dışına çıkmasına izin verilmezken, Güllü soruşturmasının önemli tanıklarından biri hakkındaki adli kontrol kararı yeniden gündeme geldi.
SULTAN NUR ULU'NUN HAVALİMANINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Sultan Nur Ulu'nun havalimanındaki görüntülerine ilk kez atv Haber ulaştı. Görüntülerde Ulu'nun valizi ve iki arkadaşıyla birlikte Antalya Havalimanı'na geldiği görülüyor.
KAÇIŞ İDDİALARINA AVUKATINDAN YANIT
Sultan Nur Ulu'nun kaçmaya çalıştığı yönündeki iddiaların ardından avukatı açıklamada bulundu. Ulu'nun avukatı, müvekkilinin yalnızca "3 günlük tatile gittiğini" söyledi.