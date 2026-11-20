İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geniş tabanlı koalisyon arayışlarının başarısız olması durumunda azınlık hükümeti seçeneğini değerlendireceğini duyurdu. Eisenkot'un açıklaması, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle yeni bir hükümet kurulabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.

HÜKÜMET İÇİN ÜÇ SEÇENEK MASADA Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eisenkot, "değişim bloku" liderleriyle hükümet kurma görüşmelerini ve İsrail Meclisi'nde atılan adımları değerlendirmek üzere bir araya geldiğini belirtti. Hükümetin kurulabilmesi için önlerinde üç seçenek bulunduğunu aktaran Eisenkot, ilk olarak Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle zorunlu askerlik düzenlemesi konusunda uzlaşabileceklerini ifade etti. İkinci seçeneğin ise geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nden milletvekillerinin ikna edilmesiyle bir birlik hükümeti kurulması olduğunu belirten Eisenkot, Likud'un söylemleriyle uygulamaları arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu söyledi.