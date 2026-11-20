İsrail’de Gadi Eisenkot, Arap partilerinin desteğiyle azınlık hükümetine yeşil ışık yaktı
İsrail'de 27 Ekim seçimlerinin ardından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geniş tabanlı koalisyon görüşmelerinin sonuçsuz kalması halinde ulusal acil durum hükümeti kuracağını açıkladı. Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurulmasının önünü açan Eisenkot'a aşırı sağcı Bakan Itamar Ben-Gvir'den sert tepki geldi.
İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilen seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Hükümeti kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, geniş tabanlı koalisyon arayışlarının başarısız olması durumunda azınlık hükümeti seçeneğini değerlendireceğini duyurdu. Eisenkot'un açıklaması, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğiyle yeni bir hükümet kurulabileceği ihtimalini gündeme taşıdı.
HÜKÜMET İÇİN ÜÇ SEÇENEK MASADA
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Eisenkot, "değişim bloku" liderleriyle hükümet kurma görüşmelerini ve İsrail Meclisi'nde atılan adımları değerlendirmek üzere bir araya geldiğini belirtti.
Hükümetin kurulabilmesi için önlerinde üç seçenek bulunduğunu aktaran Eisenkot, ilk olarak Ultra Ortodoks Yahudi (Haredi) partilerle zorunlu askerlik düzenlemesi konusunda uzlaşabileceklerini ifade etti.
İkinci seçeneğin ise geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi'nden milletvekillerinin ikna edilmesiyle bir birlik hükümeti kurulması olduğunu belirten Eisenkot, Likud'un söylemleriyle uygulamaları arasında ciddi farklılıklar bulunduğunu söyledi.
ARAP PARTİLERİNİN DESTEĞİYLE AZINLIK HÜKÜMETİ SİNYALİ
Koalisyon görüşmelerini gereğinden fazla uzatmak istemediğini vurgulayan Eisenkot, geniş tabanlı hükümet kurma çabalarının sonuçsuz kalması halinde üçüncü seçeneği devreye sokacağını açıkladı.
"Eğer samimi çabalarım geniş bir hükümet kurulmasına yol açmazsa ulusal acil durum hükümeti kurma niyetindeyim." ifadelerini kullanan Eisenkot, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin dışarıdan desteğini alabilecek bir azınlık hükümetine kapı araladı.
Eisenkot, böyle bir hükümet kurulması halinde koalisyonu hem yemin töreni öncesinde hem de sonrasında genişletmek için çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.
NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİ: AKIL ALMAZ BİR RİSK
Açıklamasında Netanyahu'yu da hedef alan Eisenkot, İsrail'in tehlikeli bir süreçten geçtiğini belirterek geçici Başbakan'ın siyasi ve askeri kararlarını eleştirdi.
Netanyahu'nun ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinlileri "terör destekçisi" olarak nitelendirmesine tepki gösteren Eisenkot, askeri seçeneklerle siyasi takvimlerin birbirine karıştırılmasını "akıl almaz bir delilik ve risk" olarak değerlendirdi.
Eisenkot, Netanyahu'nun daha önce görülmemiş yöntemlerle hareket ettiğini savundu.
GAZZE'DE ÖLEN OĞLU VE YEĞENİ ÜZERİNDEN YÖNELTİLEN SÖZLERE TEPKİ
Eisenkot, açıklamasında Gazze'de İsrail ordusu saflarında savaşırken hayatını kaybeden oğlu ve yeğenini de hatırlattı.
Siyasi kararları nedeniyle kendisine "Oğlun senden utanırdı." şeklinde ifadeler yöneltilmesine tepki gösteren Eisenkot, aldığı kararların eleştirilebileceğini ancak ailesi üzerinden yapılan saldırılara karşı çıktı.
MECLİSTE KRİTİK HAMLELER: SIRA DEVLET DENETÇİSİNDE
Hükümet kurma görüşmelerinin yanı sıra İsrail Meclisi'ndeki çalışmalarını da sürdüren Eisenkot, Meclis başkanını değiştirdiklerini ve kilit komitelerin kontrolünü ele geçirdiklerini hatırlattı.
Bu hafta İsrail Yüksek Mahkemesi eski Yargıcı Yosef Elron'un Devlet Denetçisi olarak atanması için Mecliste oturum düzenleneceğini duyuran Eisenkot, parlamentodaki adımların devam edeceği mesajını verdi.
BEN-GVIR'DEN TEPKİ: MEŞRU BİR HÜKÜMET OLMAZ
Eisenkot'un Arap partilerinin dışarıdan desteğini alabilecek bir hükümete yeşil ışık yakması, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in tepkisini çekti.
Ben-Gvir, Eisenkot'a yönelik açıklamasında "Terör destekçileriyle hükümet kurma yetkin yok." ifadelerini kullandı.
Arap partilerinin desteğiyle kurulacak bir hükümeti hedef alan Ben-Gvir, böyle bir yönetimin meşru olmayacağını savundu.