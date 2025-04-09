Nelsson’a yine yol göründü

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamadığı için devre arasında kiralık olarak Roma'ya giden Victor Nelsson, İtalya'da aradığını bulamadı. Şu ana kadar Serie-A'da sadece 4 maçta 185 dakika forma giyen Danimarkalı stoper performansıyla kimseyi memnun edemedi. Teknik direktör Claudio Ranieri'yi memnun edemeyen Nelsson'un yeni sezonda takımda kalması beklenmiyor. İtalyan basını da Roma kulübünün 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanmayı kesinlikle düşünmediğini yazdı. Bu durumda yeni sezonda Galatasaray'a dönmek zorunda kalacak olan Nelsson'un tutumu merak konusu. Yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la yaşadığı problemler nedeniyle ayrılık kararını almıştı.

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