Buruk’tan tek kişilik rotasyon

Sarı-Kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un Samsunspor ile deplasmanda oynanacak maçta şans vereceği ilk 11'i büyük oranda netleştirdiği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının kupada Fenerbahçe'ye karşı sahaya sürdüğü ilk 11'den sadece bir değişlik yapacağı ifade ediliyor. Buruk'un derbide kaleyi koruyan Günay Güvenç'in yerine Samsun maçında Fernando Muslera'ya şans vermesi bekleniyor.



SADECE EYÜP'E TAKILDI

Cimbom ligde sezon sonuna kadar karşılaşacağı 8 rakibinin 7'sini ilk yarıda yendi. Cimbom, sezonun ilk yarısında söz konusu takımlardan Samsunspor, Bodrum FK, Sivasspor, Trabzonspor, B Kayserispor, Göztepe ve Başakşehir'i mağlup ederken, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalmıştı.

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