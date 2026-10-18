İBB "sel sorununu çözdük" dedi İstanbul sulara gömüldü... Algı tabelada kaldı! Altyapı bahanesiyle harcanan 212 milyar nerede
CHP/Yeni Partili İBB kurmaylarının “su taşkını sorunlarını çözdük” algısı oluşturduğu İstanbul’da hemen her yağmurda felaket sahneleri yaşanmaya devam ediyor. 14 Ekim’den bu yana meydana gelen sağanak yağışlarda İstanbul’da hayat felç olurken 5 can kaybının yanı sıra kaybolan 5 kişi günlerdir bulunamadı. İBB’nin tembelliğinin faturasını yine İstanbullu ödedi. Yolsuzluk tutuklusu İmamoğlu’nun 212 milyar lira harcandığını iddia ettiği su altyapısıyla ilgili hiçbir sorunun çözülmediğinin görülmesi, paranın akıbetinin ne olduğu sorusunu gündeme getirdi.
İstanbul'da 14 Ekim'den beri tesirli olan kuvvetli sağanak, CHP/Yeni Partili İBB'nin algıyla oluşturduğu makyajı bir kez daha akıttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, AFAD ve AKOM tarafından peş peşe yapılan uyarıların ardından kenti vuran kuvvetli sağanak, İBB yönetiminin reklam panolarını süsleyen vaatlerinin gerçeği yansıtmadığını acı tabloyla ortaya koydu.
Sarıyer, Arnavutköy, Beykoz, Şile, Çekmeköy ve Pendik ilçelerinde meydana gelen afet, 5 vatandaşın hayatını kaybetmesine yol açarken, gözler harcandığı iddia edilen devasa bütçelere çevrildi.
ALGIDA OLAN GERÇEKTE OLAN
Kentin altyapısından sorumlu İBB ve bağlı kuruluşu İSKİ ekiplerinin mazgal ve rögar temizliğini yapmaması, ana arterlerin sel sularıyla dolmasına neden oldu.
Megakentin ulaşım sistemi tamamen felç olurken, trafik kilitlendi.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun meydanlardaki reklam alanlarını dolduran, "10 milyar 600 milyon TL yatırım yaptık. İstanbul'daki su taşkını sorunlarını çözdük" ifadeleri, yaşanan can kayıplarıyla birlikte büyük tepki çekti.
Afet boyunca 9 bin 755 ihbar yapılırken, ölümle burun buruna gelen 3 bin 50 vatandaş ekipler tarafından kurtarıldı.
Kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları ise günlerdir aralıksız devam ediyor.
212 MİLYAR NEREDE
İBB yönetiminin algı operasyonlarına dayanan açıklamaları, sel sularının çekilmesiyle birlikte yerini devasa enkaza ve cevaplanması gereken sorulara bıraktı.
İBB ve İmamoğlu'nun resmi kanallar üzerinden yaptığı paylaşımlarda yer alan, "2019 yılından bugüne 212 milyar liralık yatırımla İstanbul'un altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk." şeklindeki iddiaları, son sağanakla birlikte tamamen çöktü.
İstanbul sokaklarında yaşanan felaket manzaraları, altyapı sorununu çözmeyen 212 milyar liranın akıbetinin ne olduğu sorusunu gündeme taşıdı.
Katıldığı televizyon programlarında altyapı yatırımlarını öven İmamoğlu, "160'a yakın noktada su ve sel baskını ile ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca liralık yatırım yaptık. İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz 5 senedir göremiyorlar. Malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken insanların ayaklarından şıp şıp ayaklarından seken suları sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söküp aldık. Ama milyarlarca yatırımla" demişti.
ÇAĞDIŞI ALGI
İmamoğlu'nun ardından görevi devralan Başkan Vekili Nuri Aslan da benzer tutum sergileyerek gerçeği yansıtmayan açıklamalarda bulunmuştu.
Geçtiğimiz eylül ayında altyapı çalışmalarına değinen Aslan, "Çağdışı sel görüntülerini İstanbul'un hafızasından tamamen sildik, milyarlarca liralık altyapı yatırımı yaptık" diye konuştu.
Ancak İstanbul Valiliği verilerine göre metrekareye 193,84 kilogram yağışın düştüğü Beykoz Ömerli başta olmak üzere birçok ilçede çağdışı görüntüler yeniden yaşandı.
Sarıyer Ayazağa'da selin sürüklediği yüzlerce araç kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda ev ve iş yeri ağır hasar aldı.
İş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlara önce iş makineleriyle, ardından Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botlarla ulaşıldı.
Beykoz Akbaba Caddesi'nde rögarların taşması sonucu yollar çamurlu sularla kaplanırken, araçlarında mahsur kalan sürücüler canlarını zor kurtardı.
CHP'YE GÖRE HER YER SÜTLİMAN
Vatandaşlar sel sularıyla mücadele ederken, CHP'li İBB yönetiminin gerçeklikten kopuk açıklamaları meclis kürsüsüne de yansıdı. İstanbul sokakları göle dönerken 14 Ekim'de İBB Meclisi'nde konuşan CHP'li Beykoz ve İBB Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural, "İki saattir dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor ama hiçbir yerde su baskını yok. Demek ki İBB çalışıyor, çalışmış, hazırlanmış. Ufak tefek baskınlar olabilir, sorun değil. 16 milyon yaşıyoruz ya tabi ki olur." ifadelerini kullandı.