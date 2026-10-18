212 MİLYAR NEREDE

İBB yönetiminin algı operasyonlarına dayanan açıklamaları, sel sularının çekilmesiyle birlikte yerini devasa enkaza ve cevaplanması gereken sorulara bıraktı.

İBB ve İmamoğlu'nun resmi kanallar üzerinden yaptığı paylaşımlarda yer alan, "2019 yılından bugüne 212 milyar liralık yatırımla İstanbul'un altyapı sorunlarını çözüme kavuşturduk." şeklindeki iddiaları, son sağanakla birlikte tamamen çöktü.

İstanbul sokaklarında yaşanan felaket manzaraları, altyapı sorununu çözmeyen 212 milyar liranın akıbetinin ne olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Katıldığı televizyon programlarında altyapı yatırımlarını öven İmamoğlu, "160'a yakın noktada su ve sel baskını ile ilgili sorunu giderdik. 10 milyarlarca liralık yatırım yaptık. İstanbul'da her yağmurda onlarca noktada sel, su baskını, suyun içinde yüzenler görürdünüz 5 senedir göremiyorlar. Malum medya hani bir yerde su basmış mıdır diye ararken insanların ayaklarından şıp şıp ayaklarından seken suları sel baskını diye çekecekler neredeyse. Çünkü biz İstanbul'da bu sorunu milletin hayatından söküp aldık. Ama milyarlarca yatırımla" demişti.

Yaşanan ağır tahribat, altyapı için harcandığı öne sürülen 212 milyar liranın nereye gittiği sorusunu kentin en önemli gündem maddesi haline getirdi.