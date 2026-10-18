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Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları derbi öncesi konuştu! Ortak nokta hakemler

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'un konuğu oldu. Doğan, Beşiktaş derbisi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu ve karşılaşmadan kazanarak ayrılacaklarına inandığını söyleyerek tüm taraftarları stada beklediğini belirtti. Kaldırılan deplasman yasağı hakkında ise Beşiktaş ile sorunları olmadığını ve en iyi şekilde rakiplerini ağırlayacaklarını dile getirdi. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ise hakem konuşmak istemediklerini ifade etti.

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Trabzonspor ve Beşiktaş başkanları derbi öncesi konuştu! Ortak nokta hakemler

Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin 1 numarası Ertuğrul Doğan, zorlu randevu öncesinde A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

Video Oynatma İkonu Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan A Spor'a konuştu! "Beşiktaş'ı yeneriz"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da konuştu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da konuştu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

DERBİDEN EMİN

Beşiktaş maçının skoru sorulan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Beşiktaş'ı yeneriz. Ben eminim ki beraber yine çok güzel bir zafer yaşayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum." yanıtını verdi.

"HAKEM HATALARINDAN EN MUZDARİP OLAN TAKIM TRABZONSPOR"

Başkan Doğan, en çok hatalardan canı yanan takımın Trabzonspor olduğunu dile getirerek, "Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor." dedi.

Ertuğrul Doğan Cihan Aydın ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Ertuğrul Doğan Cihan Aydın ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKSIZLIKLAR"

Doğan hakem hataları ile ilgili olarak, "Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Federasyon başkanları, kulüp başkanları, teknolojiler değişiyor. Değişmeyen tek bir şey var: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar. Bugüne kadar hakem hataları hep Trabzonspor aleyhine oldu maalesef. Bir yerden sonra da hata demek istemiyoruz. Bir hatanın hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi?" diye konuştu.

Derbiyi yönetecek Cihan Aydın hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın hakemin imzaladığı bir forma videosu var. Ben onu gördüm. Trabzon'da böyle bir şeyi tavsiye etmem kendisine." ifadelerini kullandı.

"HUZUR VERMEM"

Doğan, hakemlerin adaleti sağlamak konusunda görevleri olduğunu söyleyerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hakemlerden tek beklentimiz adaletin sağlanması. Adalet sağlandıkça en büyük destekçileri Trabzonspor olur. Adaleti sağlamazlarsa ben onlara huzur vermem."

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem konuşmak istemediklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem konuşmak istemediklerini söyledi. (Fotoğraf: AA)

"İNŞALLAH HAKEMİ KONUŞMAYIZ"

A Spor'a konuşan Adalı, "Yıllardır olduğu gibi iki büyük futbol camiası sahaya çıkıp alınlarının teriyle mücadele edeceklerdir. Buna inancımız tam. Sahada sadece futbolcularının alın terinin, tekniğinin ve taktiğinin konuşulduğu bir maç görmeyi temenni ediyoruz. İnşallah ne maçtan önce ne de maçtan sonra hakemi konuştuğumuz bir maç olmaz." ifadelerini kullandı.

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