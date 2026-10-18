Süper Lig 'de 8. haftanın kapanış maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor , sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bordo-mavililerin 1 numarası Ertuğrul Doğan , zorlu randevu öncesinde A Spor'un konuğu olarak açıklamalarda bulundu.

Başkan Doğan, en çok hatalardan canı yanan takımın Trabzonspor olduğunu dile getirerek, "Kimsenin hakkının yenmediği ve hakemin işine karışmadığı bir maç olsun. Hakem açıklanınca sosyal medyadaki tepkileri gördüm. Niye olduğunu da biliyorum. 4 büyük takım arasında hakem hatalarından en muzdarip olan takım açık ara Trabzonspor'dur. Bizden sonra da Beşiktaş geliyor." dedi.

Beşiktaş maçının skoru sorulan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Beşiktaş'ı yeneriz. Ben eminim ki beraber yine çok güzel bir zafer yaşayacağız. Tüm taraftarlarımızı maça bekliyorum." yanıtını verdi.

Ertuğrul Doğan Cihan Aydın ile ilgili olarak çarpıcı ifadeler kullandı. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY HAKSIZLIKLAR"

Doğan hakem hataları ile ilgili olarak, "Ülke futbolunun Trabzonspor'a çok büyük borcu var. Federasyon başkanları, kulüp başkanları, teknolojiler değişiyor. Değişmeyen tek bir şey var: Trabzonspor'a karşı yapılan haksızlıklar. Bugüne kadar hakem hataları hep Trabzonspor aleyhine oldu maalesef. Bir yerden sonra da hata demek istemiyoruz. Bir hatanın hep bir takımın aleyhine olma ihtimali var mı? Yıllardır bir takım bunu çeker mi?" diye konuştu.

Derbiyi yönetecek Cihan Aydın hakkında da konuşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Sayın hakemin imzaladığı bir forma videosu var. Ben onu gördüm. Trabzon'da böyle bir şeyi tavsiye etmem kendisine." ifadelerini kullandı.

"HUZUR VERMEM"

Doğan, hakemlerin adaleti sağlamak konusunda görevleri olduğunu söyleyerek sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Hakemlerden tek beklentimiz adaletin sağlanması. Adalet sağlandıkça en büyük destekçileri Trabzonspor olur. Adaleti sağlamazlarsa ben onlara huzur vermem."