İstanbul'da Unreal X Jeton konserinde ölüm! 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişinin durumu ağır
İstanbul Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı 'Unreal x Jeton' konserinde 3 kişi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki F.A. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, 2 kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, alkol ve uyuşturucu kullanımı ihtimali üzerinde dururken, kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
İstanbul'un Şişli ilçesinde düzenlenen "Unreal x Jeton" konserinde yaşanan olay can kaybıyla sonuçlandı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere katılan 3 kişi, gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 29 yaşındaki F.A. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, 33 yaşındaki T.M. ile 24 yaşındaki M.S.R.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı konserle ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.
KONSERDE 3 KİŞİ ANİDEN FENALAŞTI
Olay, Şişli'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Unreal x Jeton' konserinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, konsere katılan F.A. (29), T.M. (33) ve M.S.R. (24), saat 03.15 sıralarında fenalaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri konser alanında yapılan 3 kişi, ambulanslarla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
29 YAŞINDAKİ F.A. HAYATINI KAYBETTİ
Hastanede tedavi altına alınan 29 yaşındaki F.A., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Aynı konserde fenalaşan T.M. ve M.S.R.'nin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.
ALKOL VE UYUŞTURUCU İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR
Polis ve sağlık ekipleri, 3 kişinin aynı konserde fenalaşmasının ardından olayın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
İlk değerlendirmelerde, şahısların alkol ve uyuşturucu kullanımı nedeniyle fenalaşmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.
Ancak fenalaşma nedenine ilişkin henüz kesin bir tespit yapılmadı.
Hayatını kaybeden F.A.'nın kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumunda gerçekleştirilecek otopsinin ardından belirleneceği bildirildi.
YAKLAŞIK 5 BİN KİŞİNİN KATILDIĞI KONSERE İNCELEME
Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, konserin saat 21.00 ile 04.00 arasında düzenlendiği belirlendi.
Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyona yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği ve konser alanında alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.
Organizasyon için gerekli belgelerin bulunduğu öğrenildi.
KONSER ALANI BOŞALTILDI
Yaşanan ölüm ve iki kişinin hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Konser alanı boşaltılırken, 3 kişinin fenalaşmasına neden olan koşulların belirlenmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.