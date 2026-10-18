Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı organizasyona yalnızca 18 yaş üzerindeki kişilerin kabul edildiği ve konser alanında alkol sunumu yapıldığı tespit edildi.

Konserdeki şüpheli fenalaşmalar mercek altında. (Foto: Sosyal medya)

KONSER ALANI BOŞALTILDI

Yaşanan ölüm ve iki kişinin hayati tehlikesinin devam etmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Konser alanı boşaltılırken, 3 kişinin fenalaşmasına neden olan koşulların belirlenmesi için yürütülen çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN