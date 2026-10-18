"Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?"

Açıklamasına "TECRÜBESİZ VEKİL İBRAHİM ARSLAN BANA ALÇAK DEMİŞ!" başlığıyla başlayan Kılıç, basın özgürlüğünü savunduklarını ancak kamu kaynaklarının kullanımının sorgulanması gerektiğini belirtti.

HALK TV'YE 80 MİLYON VE KOZA TV BOMBASI Kılıç, Halk TV'ye 80 milyon lira aktarıldığını öne sürerken belediyelerin televizyon kanalına yaptığı sponsorluk ödemeleri ve Koza TV'nin finansmanına ilişkin de sorular yöneltti.

Halk TV'ye kayyum atanması üzerinden CHP ile Yeni Parti arasında başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'ın kayyum kararına destek vermesine Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Alçak" diyerek tepki gösterdi. Arslan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla karşılık veren Kılıç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik dikkat çeken iddialar ortaya attı.

CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'ın sosyal medya paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



Halk TV'ye yönelik işlemin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yapılmadığını savunan Kılıç, "Halk TV yayın organı değildir. Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri yüzünden el konulmadı. Kaçak müptezel patronu soyismini Mahiroğlu olarak değiştiren Cafer Özdemir'in 30 milyar lira tutarındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiasıyla el konuldu. Ticari sahtekârlık iddiasıyla el konuldu." dedi.



Kılıç, açıklamasında "Siz basın özgürlüğünü mü savunuyorsunuz, yoksa milletin parasının nereye aktarıldığının sorgulanmasından mı rahatsız oluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

BELEDİYELERE SPONSORLUK BASKISI İDDİASI



Tartışmayı belediyelerin Halk TV'ye yaptığı ödemelere taşıyan Kılıç, Yeni Parti yönetiminin belediye başkanlarına sponsorluk için baskı yaptığını öne sürdü.