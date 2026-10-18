CHP ile Yeni Parti arasında Halk TV kavgası büyüyor! 80 milyon lira iddiası Görkemli Hatıralar bombası
CHP ile Yeni Parti arasında Halk TV'ye kayyum atanması üzerinden başlayan kavga büyüdü. Yeni Parti Milletvekili İbrahim Arslan'ın "Alçak" sözlerine yanıt veren CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç, Halk TV'ye 80 milyon lira aktarıldığını ve belediyelere sponsorluk baskısı yapıldığını iddia etti. Koza TV'nin finansmanını da gündeme taşıyan Kılıç, "Milletin parasının hesabını vereceksin" diyerek Arslan'a tepki gösterdi. Kılıç, Halk TV'de yayımlanan Görkemli Hatıralar programına belediyelerden bölüm başına en az 1 milyon lira aktarıldığını iddia etti.
Halk TV'ye kayyum atanması üzerinden CHP ile Yeni Parti arasında başlayan tartışma yeni bir boyut kazandı. CHP Eskişehir İl Başkanı Volkan Enver Kılıç'ın kayyum kararına destek vermesine Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, "Alçak" diyerek tepki gösterdi.
Arslan'ın sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamayla karşılık veren Kılıç, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve ekibine yönelik dikkat çeken iddialar ortaya attı.
HALK TV'YE 80 MİLYON VE KOZA TV BOMBASI
Kılıç, Halk TV'ye 80 milyon lira aktarıldığını öne sürerken belediyelerin televizyon kanalına yaptığı sponsorluk ödemeleri ve Koza TV'nin finansmanına ilişkin de sorular yöneltti.
"80 MİLYON LİRANIN AKTARILMASINA VİCDANINIZ RAZI GELİYOR MU?"
Açıklamasına "TECRÜBESİZ VEKİL İBRAHİM ARSLAN BANA ALÇAK DEMİŞ!" başlığıyla başlayan Kılıç, basın özgürlüğünü savunduklarını ancak kamu kaynaklarının kullanımının sorgulanması gerektiğini belirtti.
Kılıç, şu ifadeleri kullandı:
"Devletin vatandaşlarımızın vergisinden partimize yolladığı, gariplerin, muhtaçların da hakkı olan paradan, 80 milyon liranın, yurt dışında kaçak yaşayan Halk TV'nin yalancı patronuna aktarılmasına vicdanınız razı geliyor mu?"
Halk TV'ye yönelik işlemin gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yapılmadığını savunan Kılıç, "Halk TV yayın organı değildir. Gazetecilik ve yayıncılık faaliyetleri yüzünden el konulmadı. Kaçak müptezel patronu soyismini Mahiroğlu olarak değiştiren Cafer Özdemir'in 30 milyar lira tutarındaki yolsuzluk ve kara para aklama iddiasıyla el konuldu. Ticari sahtekârlık iddiasıyla el konuldu." dedi.
Kılıç, açıklamasında "Siz basın özgürlüğünü mü savunuyorsunuz, yoksa milletin parasının nereye aktarıldığının sorgulanmasından mı rahatsız oluyorsunuz?" sorusunu yöneltti.
BELEDİYELERE SPONSORLUK BASKISI İDDİASI
Tartışmayı belediyelerin Halk TV'ye yaptığı ödemelere taşıyan Kılıç, Yeni Parti yönetiminin belediye başkanlarına sponsorluk için baskı yaptığını öne sürdü.
Kılıç, İbrahim Arslan'a şu soruları yöneltti:
"Halk TV'nin kaçak sahibine, Görkemli Hatıralar adı altında yıllardır belediyelerden kaç milyon hatta milyar lira aktardınız?
Belediye Başkanlarına program için milyonlarca lira tutarında sponsor olmaları için baskı yapmadınız mı?"
Kılıç, söz konusu program için belediyelerden bölüm başına en az 1 milyon lira aktarıldığını iddia ederek parti kasasından yapılan ödemelerin de açıklanmasını istedi.
"Sen şunu söyle Halk TV'ye 80 milyon lira verdiniz mi, vermediniz mi?" ifadelerini kullanan Kılıç, belediyeler ile televizyon kanalının sahibi arasındaki ticari ilişkilerin de sorgulanması gerektiğini savundu.
KOZA TV İDDİASI: "SERMAYEDARI KİM?"
Kılıç'ın açıklamasındaki bir diğer dikkat çekici başlık ise Koza TV oldu. Halk TV'ye alternatif olarak yeni bir televizyon kanalı kurulduğunu ileri süren Kılıç, bu girişimin hangi kaynaklarla finanse edildiğini sordu.
Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV ile işiniz bitti. Sahi alternatif olarak kurduğunuz Koza TV'nin sermayedarı kim? Yoksa Koza TV'yi milletin cebinden, belediye kasalarından mı finanse edeceksiniz?"
Kılıç, Halk TV çalışanlarının kıdem tazminatlarının devlete yüklenmek istendiğini de iddia etti.
"MİLLETİN PARASININ HESABINI VERECEKSİN"
Yeni Parti Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan'a yönelik eleştirilerini sürdüren Kılıç, tartışmanın basın özgürlüğünden ziyade kamu kaynaklarının kullanımıyla ilgili olduğunu savundu.
Kılıç, "Bana basın özgürlüğü üzerinden ders vermeye kalkışacağına, milletin parasının hesabını vereceksin! Siyasi tartışmayı hakaretle geçiştiremez, kamuoyunun önündeki bu sorudan kaçamazsın!" ifadelerini kullandı.
Yeni Parti Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer'i de açıklamasında anan Kılıç, "Bak İbrahim Arslan, Utku Çakırözer bu işleri senden çok daha iyi bilir. Utku Çakırözer çok tecrübeli olduğu halde hiç bu işlere giriyor mu?" dedi.
"HODRİ MEYDAN İBRAHİM ARSLAN"
Kılıç, açıklamasının sonunda Arslan'a yönelttiği sorulara kamuoyu önünde cevap vermesi çağrısında bulundu. "Bu suyun boyu, seni aşar!" sözleriyle Arslan'a seslenen Kılıç, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Hodri meydan İbrahim Arslan, istiyorsan çık konuş ve sorularıma yanıt vermeye çalış da kim dürüstmüş, kim alçakmış görelim…"
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