Fon tasfiyesinde 40,8 milyar TL'lik ödeme! 131 fondan 65'i kaldı, Hedef Portföy de kapsamda
Fon Koordinasyon Kurulu’nun altıncı toplantısında, tasfiye sürecindeki yatırım fonları ve yatırımcı ödemeleri gündeme geldi. A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy yönetimindeki 66 yatırım fonunda 45 bini aşkın kişiye toplam 40,8 milyar TL’lik tasfiye işlemi tamamlanırken, tasfiye sürecindeki fon sayısı 131’den 65’e geriledi. Hedef Portföy fonları için de ödeme süreci başlatılacak; önümüzdeki hafta özellikle para piyasası fonlarındaki yatırımcılara ödeme yapılması planlanıyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinin başından bugüne A1 Portföy Yönetim Şirketi AŞ, Bulls Portföy Yönetim Şirketi AŞ ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi.Yatırım fonu tasfiye sayısı 65'e düştü
FON TASFİYESİNDE 40,8 MİLYAR TL'LİK ÖDEME
Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.
Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.
Açıklamaya göre A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandı.
Bu gelişmeyle birlikte tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının sayısı 131'den 65'e düştü.
FON TASFİYESİNE İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ
Tasfiye sürecinin hukuki güvenceye kavuşturulması amacıyla hazırlanan kanun teklifi, 14 Ekim 2026'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önümüzdeki hafta TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi öngörülüyor.
Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında ayrıca sermaye piyasalarındaki yapısal sorunların giderilmesi, düzenleyici ve denetleyici mekanizmaların güçlendirilmesi, yaptırım ve cezaların caydırıcılığının artırılması amacıyla Sermaye Piyasası Kanunu'nda kapsamlı ve kalıcı değişiklikler öngören yeni bir taslak düzenlemeye ilişkin ilk değerlendirmeler gündeme alındı.
HEDEF PORTFÖY FONLARI İÇİN DE TASFİYE KARARI
SPK'nın 15 Ekim 2026 tarihli kararıyla, Hedef Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin kurucusu olduğu fonların tasfiye işlemlerinin de A1 Portföy, Bulls Portföy ve Pardus Portföy tarafından kurulan fonlar için belirlenen esaslara tabi olmasına karar verildi.
Önümüzdeki hafta bu kapsamda, özellikle para piyasası fonlarında bulunan yatırımcılar başta olmak üzere mümkün olan en fazla sayıda kişiye ödeme yapılması planlanıyor.