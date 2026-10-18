Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye sürecinin başından bugüne A1 Portföy Yönetim Şirketi AŞ, Bulls Portföy Yönetim Şirketi AŞ ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi AŞ'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 binin üzerindeki kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar lira tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemlerinin Ziraat Bankası tarafından tamamlandığını bildirdi.

Yatırım fonlarının tasfiye sürecinde 40,8 milyar TL’lik işlem tamamlandı. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

FON TASFİYESİNDE 40,8 MİLYAR TL'LİK ÖDEME



Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında gerçekleştirilen Altıncı Fon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı.



Önceki Fon Koordinasyon Kurulu kararları doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından tasfiyesine karar verilen yatırım fonlarında ödeme süreçlerinin adil, şeffaf ve etkin yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.



Açıklamaya göre A1 Portföy Yönetim Şirketi A.Ş., Bulls Portföy Yönetim Şirketi A.Ş. ve Pardus Portföy Yönetim Şirketi A.Ş.'nin yönetimindeki 66 ayrı yatırım fonunda bulunan 45 bini aşkın kişiye toplam yaklaşık 40,8 milyar TL tutarında ayni ve nakdi tasfiye işlemleri Ziraat Bankası tarafından tamamlandı.



Bu gelişmeyle birlikte tasfiye sürecindeki yatırım fonlarının sayısı 131'den 65'e düştü.