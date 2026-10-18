Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkındaki 100 milyon euroluk banka blokesi krizinin arkasından süper lüks yat skandalı çıktı. Gerçek değeri 32 milyon euro olan yalı satışı kılıfıyla yurt dışından para transferi yapmaya çalışan Sarıgül ailesinin, teminat bahanesiyle devraldığı 5 milyon dolar değerindeki yata ödeme yapmadan el koyduğu belirlendi.

Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu delil klasörleri ve şikayetleriyle başlayan dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.

Mustafa Sarıgül'ün mağdurlara "Biz emanetçiyiz" diyerek zaman kazandığı adli bilişim raporlarına yansıdı. Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün evinde saklandığı belirtilen Emir Sarıgül ise halen aranıyor.

5 MİLYON DOLARLIK KILIF

Soruşturma dosyasında yer alan savcılık tespitlerine göre kara para çarkı, Sarıgül ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokma çabasıyla başladı.

Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, gerçek ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon euro havale gönderildi.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Emir Sarıgül, Mustafa Sarıgül ve Ömer Sarıgül.

Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz bayraklı 5 milyon euro değerindeki süper lüks yat bir tür "teminat" ve "kılıf" olarak Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir gerçekleşmesine rağmen yatın bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon euroluk bloke de kalkmadı.

EMANETÇİYİZ TAKTİĞİ

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, mağdurları sakinleştirmek için devreye giren Mustafa Sarıgül'ün hukuken geçersiz vaatlerle zaman kazanmaya çalıştığı saptandı. Mülkiyeti oğlunun üzerine geçirilen lüks yat için telefonda mağdurlara seslenen Sarıgül'ün, "Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz" ifadelerini kullanarak "emanetçi" kılıfı altında zaman kazandığı belgelendi.