Sarıgül dosyasında 5 milyon dolarlık yat iddiası: Göcek'teki lüks yata çöküp "emanetçiyiz" dediler
Sarıgül ailesine yönelik kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında lüks yat iddiası gündeme geldi. Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, 32 milyon euro değerindeki yalı satışı gerekçesiyle gönderilen 100 milyon euroluk havaleye bloke konulmasının ardından teminat olarak devredilen lüks yatın bedeli ödenmedi. Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün mağdurlarla yaptığı görüşmede kullandığı "Biz emanetçiyiz" sözleri de dosyaya girerken, firari Emir Sarıgül'ü arama çalışmaları sürüyor. Dosyada ayrıca eski eş Aylin Kotil’in şirketten “tertemiz çıkarılması” planına ilişkin ifadeler de yer aldı.
Sarıgül ailesinin uluslararası kara para çarkındaki 100 milyon euroluk banka blokesi krizinin arkasından süper lüks yat skandalı çıktı. Gerçek değeri 32 milyon euro olan yalı satışı kılıfıyla yurt dışından para transferi yapmaya çalışan Sarıgül ailesinin, teminat bahanesiyle devraldığı 5 milyon dolar değerindeki yata ödeme yapmadan el koyduğu belirlendi.
Mustafa Sarıgül'ün mağdurlara "Biz emanetçiyiz" diyerek zaman kazandığı adli bilişim raporlarına yansıdı. Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün evinde saklandığı belirtilen Emir Sarıgül ise halen aranıyor.
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ve ailesi hakkında Alman iş insanları Kai Precat ve Marc Baeriswyl'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu delil klasörleri ve şikayetleriyle başlayan dev kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel gözaltına alınmıştı.
Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilirken, firari Emir Sarıgül'ü yakalama çalışmaları devam ediyor.
Soruşturma dosyasına giren teknik incelemeler, Göcek'te demirli 5 milyon dolar değerindeki süper lüks yat üzerinden yürütülen tehdit ve gerilim trafiğini gözler önüne serdi.
5 MİLYON DOLARLIK KILIF
Soruşturma dosyasında yer alan savcılık tespitlerine göre kara para çarkı, Sarıgül ailesinin yurt dışındaki kaynağı belirsiz paraları Türkiye'ye sokma çabasıyla başladı.
Abdurrahman Emir Sarıgül'ün hesabına, gerçek ekspertiz değeri 32 milyon euro olan bir yalı satışı gerekçe gösterilerek yurt dışından 100 milyon euro havale gönderildi.
Yabancı bankanın bu devasa havaleye bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz bayraklı 5 milyon euro değerindeki süper lüks yat bir tür "teminat" ve "kılıf" olarak Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir gerçekleşmesine rağmen yatın bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 milyon euroluk bloke de kalkmadı.
EMANETÇİYİZ TAKTİĞİ
Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, mağdurları sakinleştirmek için devreye giren Mustafa Sarıgül'ün hukuken geçersiz vaatlerle zaman kazanmaya çalıştığı saptandı. Mülkiyeti oğlunun üzerine geçirilen lüks yat için telefonda mağdurlara seslenen Sarıgül'ün, "Biz kimsenin malına çökmeyiz. O senin. Sen bize itimat ettin, biz emanetçiyiz" ifadelerini kullanarak "emanetçi" kılıfı altında zaman kazandığı belgelendi.
KOTİL'İ 'TERTEMİZ ÇIKARMA' OPERASYONU
Görüşmelerde, Alman ortak Jeff'in talimatı doğrultusunda Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'in adli süreçlerden korunması amacıyla şirketteki izlerinin silinmesi kararlaştırıldı. Mustafa Sarıgül'ün, "Aylin ne diyecek oraya geldiği zaman? Tertemiz bir şekilde çıkarıyoruz onu" diyerek Kotil'i adli incelemelerden koruma planı yaptığı tespit edildi.
Haber: Deniz Yusufoğlu