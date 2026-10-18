İSKİ yolsuzluk davasında müteahhit Ali Nuhoğlu'nun hakediş ödemelerini zamanında alabilmek için Sarıyer'deki 50 milyon dolar değerindeki villaları rüşvet olarak devrettiğini mahkeme tutanaklarına geçirmesine rağmen, Ekrem İmamoğlu skandal devri "ticaret" kılıfıyla örtmeye çalıştı.

İ BB'deki asrın yolsuzluk davasında 4 gün boyunca maddi gerçekler yerine şov yapmayı tercih eden İmamoğlu çapraz sorguda da ciddiyetten uzak ve alaycı yanıtlar verdi.

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre çapraz sorguda mahkeme başkanı ve savcının yönelttiği somut sorulara "Telekom'a sorun", "Horon dik oynanır" şeklinde ciddiyetten uzak ve alaycı yanıtlar veren İmamoğlu, yargılamayı sulandırarak gerçekleri perdeleme gayretine girdi. Kasa Adem Soytekin de İmamoğlu'na soru yöneltti.

İBB davasında Ekrem İmamoğlu’na 50 milyon dolarlık villalar ve “EKOSİSTEM” iddiaları soruldu. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Soytekin "Bağış olarak bildiğim her şey rüşvet denildi. Bu rüşvet değilse ben neden buna maruz kaldım? Yalnız bırakıldım. Verenler rüşvet olduğunu söylüyor" dedi. İmamoğlu ise Soytekin'in rüşvet sorularına gerildi.

Duruşma Savcısı, dosyadaki kilit isimlerden olan ve örgüt yöneticiliğiyle suçlanan firari Murat Gülibrahimoğlu ile İmamoğlu'nun telefonlarının 2020- 2025 yılları arasında yüzlerce kez sıfır metre baz birliği vermesini sordu.

Somut HTS ve baz kayıtları karşısında sıkışan İmamoğlu, soruları yanıtlamak yerine alaycı bir tutum sergileyerek "Onu telekoma sorun ya da o işten sorumlu bakanlığa sorun. Ben o işten anlamam" cevabını verdi.