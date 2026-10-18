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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında uyuşturucu ticareti suçlamasıyla 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istendi. İddianamede, evinde hassas terazi ve öğütücüler ele geçirildiği, kan ve saç örneklerinde ise uyuşturucu madde tespit edildiği belirtildi. Suçlamaları reddeden Yalçıntaş, kavanozdaki maddenin annesinin gönderdiği kekik, hassas terazinin ise diyet kontrolü için olduğunu savundu.

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, daha önceki soruşturma dosyalarından ve İstanbul İl Jandarma personelince gerçekleştirilen istihbari çalışma ve muhbir görüşmelerinden kamuoyunca tanınan isimlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı, bunları birbirlerine ikram ederek kullandırdıkları yönünde alınan bilgiler üzerine Yalçıntaş hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş 10 yıl hapsi isteniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Şarkıcı İlyas Yalçıntaş 10 yıl hapsi isteniyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YAZIŞMALARI MADDE TİCARETİ İÇİN YAPTI

Sanığın adresinde yapılan aramalarda esrar öğütmede kullanılan 2 öğütücü, hassas terazi ve içerisinde bitki kırıntıları olduğu değerlendirilen kavanozun ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kendisine ait cep telefonundaki mesajlaşma uygulaması üzerinden "Aytaç Kartt" ve "Mami Rodi" şeklinde kayıtlı kişilerle yaptığı sesli ve yazılı görüşmelerin uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak maksadıyla olduğunun değerlendirildiği kaydedildi.

Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunmuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Yalçıntaş'ın evinde hassas terazi bulunmuştu. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İddianamede yer verilen sanık Yalçıntaş'ın ifadesinde, "uyuşturucu madde kullanmadığını, kavanoz içindeki maddenin annesinin gönderdiği kekik olduğunu, öğütme aparatlarının Buğra Ateş isimli arkadaşının hediye ettiğini, hassas terazinin ise sporla uğraşması nedeniyle diyetinin kontrol için kullandığını" beyan ettiği aktarıldı.

İlyas Yalçıntaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İlyas Yalçıntaş (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İDDİANAME HAZIR: İLYAS YALÇINTAŞ'IN 10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yalçıntaş'ın kan ve saç örneklerinin alınarak incelenmesi sonucunda, esrarın etken maddesi olan THC'nin metaboliti ve kokain tespit edildiğine dikkat çekilen iddianamede sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendiği vurgulandı.

İlyas Yalçıntaşın uyuşturucu savunması ortaya çıktı: Kavanozdaki kekik, terazi de diyet için!İlyas Yalçıntaşın uyuşturucu savunması ortaya çıktı: Kavanozdaki kekik, terazi de diyet için!

Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianame kabul edildi. Mahkeme, sanığın adresinin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yetki alanının dışında kalması nedeniyle dosya hakkında yetkisizlik kararı verdi.

İddianame, bunun üzerine İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor-6 Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor-7 Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'a uyuşturucu ticareti suçlaması! İddianame hazır: 10 yıl hapsi isteniyor-8

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