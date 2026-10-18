MİLANO SOKAKLARI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kent merkezinde 5 binden fazla kişinin katılımıyla başlayan yürüyüş kısa sürede şiddet olaylarına dönüştü.

Milano Katedrali'nin önündeki Piazza del Duomo Meydanı'nda toplanan protestocular arasından bazı gruplar polis ekiplerine taş ve sert cisimler fırlattı.

Güvenlik güçleri taşkınlık çıkaran kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Çıkan arbede sırasında bazı göstericiler bariyerler ve çevredeki işletmelerden aldıkları masaları kullanarak sokak başlarına barikat kurdu.

TURİSTLER KAÇTI MAĞAZALAR KEPENK İNDİRDİ

Çevre sokaklara yayılan şiddetli çatışmalar kentin günlük akışını felç etti. Olaylar sırasında toplu taşıma durakları ve bazı tarihi binaların camları kırılarak zarar gördü.

Polis ekipleri göstericileri lüks alışveriş merkezlerinin bulunduğu alanlardan uzaklaştırmaya çalışırken bölgedeki turistler kent merkezinden panik halinde kaçtı.

Çatışmaların ortasında kalan mağazalar acil şekilde kepenk indirdi, bazı çalışanlar ve turistler uzun süre içeride mahsur kaldı. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, sokak aralarındaki müdahaleler sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı ve bazı eylemcilerin gözaltına alındığı bildirildi.

PROTESTO DALGASI DİĞER KENTLERE SIÇRADI

Hükümet karşıtı öfke sadece Milano ile sınırlı kalmadı. Bologna ve Torino kentlerinde düzenlenen eş zamanlı protestolarda da polis ekipleri göstericileri dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

İtalya'da cuma günü "No Meloni Day" başlığı altında organize edilen öğrenci eylemlerinde 400 binden fazla kişi sokağa dökülmüş, Roma ve Torino şehirlerinde güvenlik güçleri ve eylemciler arasında sert çatışmalar yaşanmıştı.

Ülke genelinde hayat pahalılığına karşı tırmanan bu eylemlerin, Fransa ve Arnavutluk'ta eğitim şartları ve ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestolarla aynı döneme denk gelmesi, kamuoyunda yeni Avrupa baharı dalgası şeklinde yorumlanmaya başlandı.

FRANSA'DA SON DURUM

Fransa'da hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolarda yüz milyonlarca avroluk maddi zarar oluştuğu bildirildi.

Eylemlerde 1.500 iş yeri zarar gördü.

2 binden fazla kişi gözaltına alındı.

500'den fazla polis ve itfaiyeci yaralandı.

800 bin kişi protestolara katıldı.