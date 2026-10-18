Bakan Bayraktar açıkladı: Ekim ve Kasım aylarında doğalgaz ve elektriğe zam yok
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin tartışmalara son noktayı koydu. Ekim ve Kasım aylarında herhangi fiyat değişikliği planlamadıklarını açıklayan Bayraktar, devletin doğalgazdaki sübvansiyon oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu vurguladı. Karadeniz'de devreye alınacak Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu ile günlük üretimin 20 milyon metreküpe çıkacağını belirten Bayraktar, Gabar'da günlük 84 bin varil üretime ulaşıldığını bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji gündemine dair açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca abonenin merakla beklediği elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin tartışmalara son noktayı koyan Bakan Bayraktar, "Şu anda planladığımız fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için Ekim ve Kasım ayında böyle düzenleme planımız yok." dedi.
DEPOLAR DOLU
Kanal 7 canlı yayınına katılan bakan Bayraktar, kış ayları öncesinde arz güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını vurguladı. Bayraktar, "Şu anda depolarımız dolu şekilde kışa giriyoruz, her zaman olduğu gibi. Hatta bu sene çok öncesinden, Temmuz ayı itibariyle bizim doğalgaz depolarımız yüzde 100 doluluktaydı. Her türlü tedbirimizi alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Devletin vatandaşlara sağladığı enerji desteklerine dikkat çeken Bayraktar, Avrupa'da bin dolar olan doğalgazı Türkiye'de 220 dolara sunduklarını belirterek sübvansiyon oranının yüzde 50'nin çok üzerinde olduğunu dile getirdi.
"OSMAN GAZİ ÜRETİMİ İKİ KATINA ÇIKARACAK"
Türk petrol ve doğalgaz üretiminde tarihi eşiğin aşıldığını anlatan Bakan Bayraktar çarpıcı açıklamalarda bulunarak, "Filyos'ta gazı karaya getirerek karada işleme faaliyetlerini yapmıştık. Şimdi artık işlemeyi yerinde, denizin üzerinde yapacağız. Bu tesiste gazı işleyeceğiz. Ondan sonra tekrar deniz tabanından borularla 170 kilometre mesafedeki Filyos'a basacağız, oradan da evlerimize, iş yerlerimize bu gazı getireceğiz." diye konuştu.
Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun 3 futbol sahası büyüklüğünde ve 40 katlı gökdelen yüksekliğinde olduğunu aktaran Bayraktar, tesisin 2027 yılından itibaren günlük 10 milyon dolar, yıllık ise 3 milyar 500 milyon ile 3 milyar 600 milyon dolar bandında üretim gerçekleştireceğini bildirdi.
KARADENİZ'DE YENİ SONDAJ HEDEFİ 6 BİN METRE
Osman Gazi platformuna kardeş tesisin imalatının sürdüğünü belirten Bayraktar, yeni platformun 2027 yılının Aralık ayında yola çıkacağını ve 2028 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'ye ulaşacağını kaydetti.
Bu hamleyle günlük üretimin 45 milyon metreküpe çıkacağını ifade eden Bayraktar, Karadeniz'deki arama faaliyetleri hakkında, "Şu anda beşinci gemimiz, Karadeniz'de Akçabeyli kuyusunun sondajını yapıyor. Akçabeyli, Batı Karadeniz'de. Bu sefer petrol emareli kuyu sondajı yapıyoruz. Akçabeyli'de çok daha derin sondaj yapmayı planlıyoruz. Su yüzeyinden itibaren 6 bin metrelere ulaşabilecek sondajı planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
GABAR'DA YENİ MÜJDE GELİYOR
Karadaki petrol üretiminde ulaşılan son rakamları paylaşan Bayraktar, Gabar'da günlük 84 bin varil üretime ulaştıklarını ve hedefi 100 bin varilin üzerine taşıyacak potansiyel gördüklerini vurguladı.
Bölgedeki sismik araştırmaların olumlu yönde seyrettiğine dikkat çeken Bayraktar, "Şu anda Gabar'ın batısında önemli rezervler keşfetmek üzereyiz. Tam rezerv rakamlarını arkadaşlarımız teyit etmeden açıklamıyoruz ama şu anda işler çok olumlu yönde seyrediyor. Gabar'dan inşallah milletimize yeni müjde vereceğiz." dedi.
Ayrıca Adıyaman'da 10 bin varilin altına düşen üretimi yeni keşiflerle günde 15 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.
KERKÜK SAHASINDA 3 MİLYAR VARİL REZERV
Türkiye Petrollerinin uluslararası arenadaki büyüme stratejisine değinen Bakan Bayraktar, Irak'ın Kerkük bölgesindeki sahalara yüzde 15 oranında ortak olduklarını ve 2027 yılından itibaren bu yatırımın meyvelerini toplayacaklarını bildirdi.
Kerkük'ün dünya petrolcülüğü açısından kritik öneme sahip olduğunu belirten Bayraktar, "Orada 3 milyar varil rezerv olduğunu düşünüyoruz, inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
LİBYA'DAN PAKİSTAN'A… HEDEF 1 MİLYON VARİL ÜRETİM
Libya'da karada ve denizde iki saha aldıklarını, Somali'de ikinci sondaja ihtiyaç duyulabileceğini ve Pakistan'a sismik araştırma gemisi göndereceklerini anlatan Bayraktar, nihai hedefin Türkiye Petrollerini 1 milyon varil üretim kapasitesine ulaştırmak olduğunu dile getirdi.
AKKUYU'DA SONA DOĞRU
Nükleer enerji alanındaki gelişmeleri özetleyen Bayraktar, Akkuyu Nükleer Santrali'nde birinci reaktör için bin 90 ayrı testin yapıldığı sürece girildiğini belirterek, "Daha önce yakıt yükleme olmamıştı, Türkiye'de ilk kez olacak bu. Hedefimiz bu yıl bitmeden yakıt yükleyerek Akkuyu Nükleer Santrali'nin çalışmaya başlaması." diye konuştu.
Sinop ve Trakya'da kurulması planlanan yeni santraller için Güney Kore, Kanada, Çin ve Rusya ile müzakerelerin sürdüğünü aktardı.
2040 YILI İÇİN 20 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ HEDEFİ
Kasım ayında açıklanacak yeni enerji mimarisinin merkezinde elektrifikasyonun yer alacağını bildiren Bayraktar, 2040 yılına kadar yollarda 17 milyon ile 20 milyon arasında elektrikli ve hibrit araç görmeyi hedeflediklerini kaydetti.
Yüksek tüketim yapan abonelere yönelik desteklerin sınırlandırılması politikasına da değinen Bayraktar, 2025 yılında 5 bin kilovatsaat olan elektrik destek limitinin 2026 yılında 4 bin kilovatsaate düşürüldüğünü, 2027 yılı için ise bu rakamın daha da aşağı çekilebileceğini ifade etti.