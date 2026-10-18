Milyonlarca abonenin merakla beklediği elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin tartışmalara son noktayı koyan Bakan Bayraktar, "Şu anda planladığımız fiyat değişikliği yok ama gelişmeleri, bütçe durumunu takip ediyoruz. Şu an için Ekim ve Kasım ayında böyle düzenleme planımız yok." dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kış ayları yaklaşırken vatandaşların en çok merak ettiği doğalgaz ve elektrik fiyatlarına ilişkin net mesajlar verdi.