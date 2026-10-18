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Vincenzo Montella sonrası A Milli Takım'a sürpriz iki aday! Hem geçici hem kalıcı formül

A Millî Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonunun, Shakhtar Donetsk'teki görevine devam etme kararı alan Arda Turan'ın ardından Abdullah Avcı ve Samet Aybaba seçeneklerini değerlendirdiği öne sürüldü. Aybaba'nın kasım ayındaki Belçika ve Fransa maçlarında geçici olarak görev yapabileceği iddia edildi.

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Vincenzo Montella sonrası A Milli Takım'a sürpriz iki aday! Hem geçici hem kalıcı formül

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Vincenzo Montella ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünü belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk ile devam eden sözleşmesine bağlılığını açıklamasının ardından iki isim gündeme geldi.

18 Ekim'de yayımlanan haberlere göre TFF'nin değerlendirdiği adaylar arasında Abdullah Avcı ve Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba bulunuyor.

Vincenzo Montella'nın A Millî Takım'daki üç yılı aşkın görev süresi sona erdi. (Fotoğraf: AA)Vincenzo Montella'nın A Millî Takım'daki üç yılı aşkın görev süresi sona erdi. (Fotoğraf: AA)

MONTELLA İLE YOLLAR 9 EKİM'DE AYRILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Ekim'de gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararı aldı.

Eylül 2023'te A Millî Futbol Takımı'nın başına geçen İtalyan teknik adamın görev süresi üç yılı aşkın bir dönemin ardından sona erdi.

Montella'nın ayrılığının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan federasyonda ilk gündeme gelen isim Arda Turan oldu.

Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden memnun olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden memnun olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'TE KALMAK İSTİYOR

TFF'nin, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile millî takım görevi için temas kurduğu öne sürüldü.

39 yaşındaki çalıştırıcının Ukrayna ekibiyle olan sözleşmesi ve Shakhtar yönetiminin tutumu nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Arda Turan, 13 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Shakhtar Donetsk yönetimine ve futbolcularına verdiği sözleri hatırlatan Turan, sözleşmesi boyunca kulübünün hedeflerine bağlı kalacağını açıkladı.

Genç teknik adamın bu açıklamasının ardından TFF'nin alternatif adaylara yöneldiği iddia edildi.

"SHAKHTAR DONETSK BANA GÜVENDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Shakhtar görevi ve savaş hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtlayan Arda Turan; "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak. Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım." dedi.

Abdullah Avcı'nın A Millî Takım'ın yeni teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)Abdullah Avcı'nın A Millî Takım'ın yeni teknik direktör adaylarından biri olduğu öne sürüldü. (Fotoğraf: AA)

ABDULLAH AVCI YENİDEN GÜNDEMDE

A Millî Takım teknik direktörlüğü için adı geçen isimlerden biri Abdullah Avcı oldu.

63 yaşındaki teknik adam, daha önce 2011-2013 yılları arasında ay-yıldızlı ekibin başında görev yaptı.

Söz konusu dönemde A Millî Takım'ı 18 karşılaşmada çalıştıran Avcı, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Deneyimli teknik adamın millî takımın başına ikinci kez geçme ihtimali, Montella'nın ayrılmasının ardından gündeme geldi.

Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı çalıştırdı. (Fotoğraf: AA)Abdullah Avcı, 2011-2013 yılları arasında Türkiye A Millî Futbol Takımı'nı çalıştırdı. (Fotoğraf: AA)

ABDULLAH AVCI: ŞU AN NET BİR DURUM YOK

Abdullah Avcı, 13 Ekim'de Galatasaray-Barcelona karşılaşmasını izlemek için geldiği RAMS Park'ta A Millî Takım teknik direktörlüğü iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

Millî takım için adının geçmesinden memnun olduğunu belirten Avcı, o tarihte kesinleşmiş bir durum bulunmadığını söyledi.

Tecrübeli teknik adam, Türk futboluna hizmet etmenin kendisi için önem taşıdığını ifade ederken federasyonun vereceği kararı beklediğini dile getirdi.

Avcı'nın bu açıklamasının ardından TFF'nin kendisiyle anlaşma sağladığına ilişkin yeni bir resmî duyuru yapılmadı.

Samet Aybaba'nın TFF'nin alternatif teknik direktör seçenekleri arasında yer aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)Samet Aybaba'nın TFF'nin alternatif teknik direktör seçenekleri arasında yer aldığı iddia edildi. (Fotoğraf: AA)

TFF'NİN DİĞER ADAYI SAMET AYBABA

Abdullah Avcı'nın yanı sıra Samet Aybaba'nın da TFF'nin teknik direktörlük planları arasında bulunduğu öne sürüldü.

Hâlihazırda Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörü olarak görev yapan Aybaba'nın, kasım ayındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında A Millî Takım'ın başına geçebileceği belirtildi.

Federasyonun kendi bünyesinde çalışan deneyimli teknik adamı geçici çözüm olarak değerlendirebileceği iddia edildi.

Samet Aybaba, 12 Ağustos 2025 tarihinde TFF tarafından Genç Millî Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirilmişti.

Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak. (Fotoğraf: AA)Ay-yıldızlılar, 15 Kasım'da Fransa deplasmanında grup aşamasındaki son maçına çıkacak. (Fotoğraf: AA)

KASIM AYINDA BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI VAR

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son iki karşılaşmasını kasım ayında oynayacak.

Ay-yıldızlılar, 12 Kasım Perşembe günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak.

Millî takım, 15 Kasım Pazar günü ise Fransa'ya konuk olacak. Bordeaux kentindeki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyle grup aşaması tamamlanacak.

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