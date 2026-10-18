Arda Turan, A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden memnun olduğunu belirtti. (Fotoğraf: AA)

ARDA TURAN SHAKHTAR DONETSK'TE KALMAK İSTİYOR

TFF'nin, Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ile millî takım görevi için temas kurduğu öne sürüldü.

39 yaşındaki çalıştırıcının Ukrayna ekibiyle olan sözleşmesi ve Shakhtar yönetiminin tutumu nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

Arda Turan, 13 Ekim'de düzenlediği basın toplantısında A Millî Takım teknik direktörlüğü için adının geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Shakhtar Donetsk yönetimine ve futbolcularına verdiği sözleri hatırlatan Turan, sözleşmesi boyunca kulübünün hedeflerine bağlı kalacağını açıkladı.

Genç teknik adamın bu açıklamasının ardından TFF'nin alternatif adaylara yöneldiği iddia edildi.

"SHAKHTAR DONETSK BANA GÜVENDİĞİ SÜRECE BURADAYIM"

Shakhtar görevi ve savaş hakkında kendisine sorulan soruyu yanıtlayan Arda Turan; "Daha önce de vurguladığım gibi, bazen sözler duygulardan ve kararlardan daha ağır basar. Şunu söyleyebilirim ki iki faktör de benim için son derece önemli. Aynı zamanda, kulübe olan sınırsız sadakatim ve bağlılığım her zaman benimle kalacak. Şu anda buradayım ve Shakhtar Donetsk bana güvendiği sürece kulübüme hizmet etmeye hazırım." dedi.