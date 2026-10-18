Kamerunlu sol bek, 15 Ekim'deki Rennes-OFI Girit karşılaşmasına ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AFP)

NAGIDA'NIN TRANSFERİNDE SON DURUM

Beşiktaş'ın daha önce yaptığı teklifin Rennes tarafından geri çevrilmesinin ardından Mahamadou Nagida'nın adı Fenerbahçe, Inter ve Porto ile anılmaya devam etti.

Kamerunlu futbolcunun ara transfer döneminde Rennes'de kalmayı tercih ettiği ve yeni teklifleri reddettiği yönündeki iddialar ise kulüp veya oyuncu tarafından doğrulanmış değil.

Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki sol bekin Rennes'deki geleceği konusunda henüz yeni bir transfer anlaşması açıklanmadı.