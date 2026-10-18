Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transfer savaşı! İki dev genç yıldıza imza attırmanın peşinde
Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'de forma giyen Mahamadou Nagida, Avrupa kulüplerinin transfer gündeminde yer alıyor. Beşiktaş'ın daha önce yaptığı 5 milyon euroluk teklifi reddeden Fransız kulübünün, 21 yaşındaki Kamerunlu sol beki kadroda tutmak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe ile de adı anılan Nagida'yı Inter ve Porto'nun takip ettiği öne sürüldü.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen Mahamadou Nagida'nın geleceğine ilişkin transfer iddiaları gündeme geldi. Fenerbahçe ve Beşiktaş ile adı anılan 21 yaşındaki Kamerunlu sol bek, Avrupa kulüplerinin de takibinde bulunuyor.
Fransa basınında yer alan haberlere göre Rennes, daha önce Beşiktaş'ın yaptığı 5 milyon euroluk transfer teklifini kabul etmedi. Fransız kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun, Inter ve Porto tarafından da izlendiği belirtildi.
BEŞİKTAŞ'IN 5 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDEDİLDİ
Beşiktaş, Şubat 2026'da Mahamadou Nagida'yı kadrosuna katmak için Rennes'e transfer teklifinde bulundu.
Siyah-beyazlıların 5 milyon euro önerdiği Kamerunlu sol bekin ayrılığına Fransız ekibi izin vermedi. Rennes yönetiminin, genç futbolcuyu sezonun ikinci yarısındaki kadro planlamasında tuttuğu belirtildi.
Rennes'in aynı oyuncu için önceki yaz transfer döneminde de gelen girişimlere olumsuz yanıt verdiği aktarıldı.
FENERBAHÇE'NİN DE TRANSFER LİSTESİNDE
Mahamadou Nagida'nın adı, Fenerbahçe'nin sol bek arayışları kapsamında da gündeme geldi.
Eylül ayında yayımlanan transfer haberlerinde sarı-lacivertlilerin, Rennes'de forma giyen Kamerunlu futbolcuyu değerlendirdiği öne sürüldü.
FENERBAHÇE'NİN SOL BEK PLANLAMASINDA ADI GEÇMİŞTİ
Fenerbahçe'nin Mahamadou Nagida'ya yönelik ilgisi ilk kez ekim ayında gündeme gelmedi.
19 Eylül'de yayımlanan haberde sarı-lacivertlilerin, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'un olası ayrılıklarını değerlendirirken Rennes'de forma giyen Kamerunlu futbolcuyu izlemeye başladığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin sol bek rotasyonunda değişikliğe gitmesi durumunda Nagida'nın transfer seçenekleri arasında değerlendirilebileceği belirtildi.
INTER VE PORTO DA TAKİP EDİYOR
Africafoot'un 15 Ekim tarihli haberine göre Inter ve Porto, Mahamadou Nagida'nın performansını takip ediyor.
İki kulübün 21 yaşındaki sol beki izleme aşamasında olduğu, henüz resmî teklif sunmadığı belirtildi.
Rennes'in genç oyuncuyu düşük bir bonservis bedeliyle göndermek istemediği de aynı haberde yer aldı.
AVRUPA LİGİ'NDE OFI KARŞISINDA GOL ATTI
Mahamadou Nagida, Rennes'in UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında OFI Girit'i 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada takımının beraberlik golünü kaydetti.
15 Ekim'de Roazhon Park'ta oynanan mücadelede Rennes, 10. dakikada Taxiarchis Fountas'ın golüyle geriye düştü.
Kamerunlu sol bek, 76. dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Rennes, 90. dakikada Abdelhamid Ait Boudlal'ın kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Nagida, bu karşılaşmayla Avrupa kupalarındaki gol performansına bir yenisini ekledi.
SÖZLEŞMESİ 2029 YILINA KADAR DEVAM EDİYOR
Mahamadou Nagida, 29 Eylül 2025 tarihinde Rennes ile yeni sözleşme imzaladı.
Fransız kulübü, Kamerunlu futbolcunun sözleşmesini Haziran 2029'a kadar uzattığını duyurdu.
2023 yılında Kamerun'daki futbol akademisinden Rennes'e transfer olan Nagida, Fransa'da profesyonel kariyerini sürdürürken ülkesinin millî takımında da görev aldı.
Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 10 milyon euro seviyesinde gösterilen genç oyuncunun geleceğine ilişkin resmî bir ayrılık kararı açıklanmadı.
MAHAMADOU NAGIDA KİMDİR?
28 Haziran 2005 tarihinde Kamerun'un Douala kentinde doğan Mahamadou Nagida, sol bek ve sol kanat bek mevkilerinde görev yapıyor.
1,76 metre boyundaki futbolcu, sol ayağını kullanıyor. Futbol eğitimini Kamerun'da alan Nagida, Ağustos 2023'te Rennes'e transfer oldu.
Hızı ve hücuma çıkışlarıyla görev yaptığı sol kanatta etkili olan Nagida, Rennes formasıyla Fransa Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor.
NAGIDA'NIN TRANSFERİNDE SON DURUM
Beşiktaş'ın daha önce yaptığı teklifin Rennes tarafından geri çevrilmesinin ardından Mahamadou Nagida'nın adı Fenerbahçe, Inter ve Porto ile anılmaya devam etti.
Kamerunlu futbolcunun ara transfer döneminde Rennes'de kalmayı tercih ettiği ve yeni teklifleri reddettiği yönündeki iddialar ise kulüp veya oyuncu tarafından doğrulanmış değil.
Haziran 2029'a kadar sözleşmesi devam eden 21 yaşındaki sol bekin Rennes'deki geleceği konusunda henüz yeni bir transfer anlaşması açıklanmadı.
NAGIDA BU SEZON 8 MAÇTA FORMA GİYDİ
Mahamadou Nagida, Rennes'in 2026-2027 sezonundaki ilk sekiz resmî karşılaşmasında görev yaptı.
Kamerunlu futbolcu, Fransa Ligue 1'de 6 maçta 304 dakika, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 karşılaşmada 180 dakika sahada kaldı.
Sol bek pozisyonunda görev yapan Nagida, söz konusu sekiz müsabakanın beşine ilk 11'de başladı ve Avrupa Ligi'nde bir gol kaydetti.