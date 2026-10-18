Otomobildeki bir kişi camı kırıp dala tutunarak hayatta kaldı. (Foto: AA)

OTOMOBİLİN CAMINI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULDU

Derenin uzadığı Gebze Kadıllı Mahallesi'nde de kaybolan 2 kişi ile aracı arama çalışmaları devam ediyor.

Kaybolanların yakınlarının ise bölgede bekleyişi sürüyor.

Toplam 102 personelin katılımıyla 23 noktada yürütülen aramalardan 7'si tamamlanırken, 16 noktada ise çalışma yapılıyor.



İstanbul-Kocaeli sınırında sel alarmı. (Foto: AA)

"BURADA DA 17 KİLOMETRELİK BİR DERE HATTI VAR"

Öte yandan İstanbul Valisi Davut Gül, Sarıyer Ayazağa'daki enkaz kaldırma, temizlik ve yıkım alanlarında incelemelerin ardından basın mensuplarına, Pendik-Gebze sınırındaki Kadıllı ile Göçbeyli Mahallesi arasında, sel sularına kapılıp kaybolan 2 kişinin bulunması için yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayıpların Gebze'de olduğunu ancak şehirler iç içe olduğu için burada da aradıklarını belirten Gül, "Pendik'te aradıklarımızın olay yeri Gebze. İstanbul değil ama Pendik'te arıyoruz. Burada da 17 kilometrelik bir dere hattı var. Bunun her aşamasında olabileceğini düşünerek arıyoruz. Sahil Güvenlik ve diğer su altı unsurlarımız denizde arıyorlar. Dolayısıyla da yoğunlaştığımız birkaç yer var ama 17 kilometrenin tamamında karada, nehirde, derede ve denizde aramalarımız devam ediyor." diye konuştu.

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