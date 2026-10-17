Fenerbahçe’de Marco Asensio endişesi! İğne fayda etmedi, ameliyat olacak: 2 ay sahalara ara
Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan kötü haber geldi. Dizindeki sorun nedeniyle bir süredir iğne tedavisi gördüğü belirtilen İspanyol yıldızın ameliyat olmak için yurt dışına gideceği iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun en az iki ay sahalardan uzak kalabileceği öne sürülürken, gözler yarın yapılacak kritik toplantıya çevrildi.
Sarı-lacivertli kulüpte Corendon Alanyaspor zaferinin coşkusu, Marco Asensio cephesinden gelen olumsuz bir gelişmeyle yarıda kaldı.
Dizinden yaşadığı problem sebebiyle Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmayan İspanyol yıldızın, ameliyat olmak için yurt dışına gideceği iddia edildi.
İĞNE TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ, AMELİYAT OLACAK
Sızan bilgilere göre, bir süredir devam eden iğne tedavisinden herhangi bir verim alınamaması üzerine ameliyat masasına yatması kararlaştırıldı.
İKİ AY SAHALARA DÖNEMEYECEK
Yaşanacak bu sürecin ardından tecrübeli futbolcunun en az iki ay sahalara dönemeyeceği aktarılıyor. Söz konusu kararın detayları ve sakatlığın boyutu, yarın Asensio ile sağlık ekiplerinin gerçekleştireceği kritik toplantı sonrası netlik kazanacak.