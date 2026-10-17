Dizinden yaşadığı problem sebebiyle Aston Villa ve Alanyaspor maçlarında kadroya alınmayan İspanyol yıldızın, ameliyat olmak için yurt dışına gideceği iddia edildi.

İĞNE TEDAVİSİ SONUÇ VERMEDİ, AMELİYAT OLACAK

Sızan bilgilere göre, bir süredir devam eden iğne tedavisinden herhangi bir verim alınamaması üzerine ameliyat masasına yatması kararlaştırıldı.

Fenerbahçe’nin yıldızı Marco Asensio’nun diz sakatlığı nedeniyle ameliyat olabileceği iddia edildi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

İKİ AY SAHALARA DÖNEMEYECEK

Yaşanacak bu sürecin ardından tecrübeli futbolcunun en az iki ay sahalara dönemeyeceği aktarılıyor. Söz konusu kararın detayları ve sakatlığın boyutu, yarın Asensio ile sağlık ekiplerinin gerçekleştireceği kritik toplantı sonrası netlik kazanacak.