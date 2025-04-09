Buruk: Bir tek deplasmandaki Trabzonspor maçından çekiniyorum

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un geçtiğimiz günlerde teknik ekibiyle bir toplantı yapıp ligdeki kalan 8 maçı değerlendirdiği öğrenildi. Buruk'un Kadıköy'de alınan derbi galibiyeti sonrası takımın motivasyonun yükseldiğini dile getirdiği ve "Kalan 8 maçın en az 7'sini kazanırız. 8'de 8 yapabiliriz ama Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağımız maçtan biraz çekiniyorum ama o maçtan da en kötü beraberlikle ayrılırız diye düşünüyorum" dediği öğrenildi. Buruk'un, "Kalan maçlarda en az 22 puan alıp şampiyon olacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın yardımcılarıyla yaptığı toplantıda konuştuklarını futbolcularına da deklare ettiği ve oyuncularının da şampiyonluk havasına girmesini istediği de gelen haberler arasında. Galatasaray'ın 8 haftalık zorlu süreci cuma günü saat 20.00'de deplasmanda oynanacak Samsunspor maçıyla start alacak.



HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Salonda ısınmayla başlayan idman, sahada üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmalarının ardından yarı sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.



45 MAÇTA 27 GALİBİYET

Bu sezon Galatasaray'ın başında 45 resmi maça çıkan Okan Buruk söz konusu karşılaşmalarda 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Buruk bu süreçte 2.07 puan ortalaması yakaladı.

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