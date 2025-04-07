Kadıköy’de muhteşem samba! Talisca, Trabzonspor maçında attığı 3 golle hat-trick yaptı

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yarışında Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3' e indirdi. Rakipleri önünde 1-0 yenik duruma düşen Sarı-Lacivertliler Talisca'nın 2. devre oyuna girmesiyle bambaşka bir kimliğe büründü.

Brezilyalı futbolcu biri penaltıdan olmak üzere 3 gol attı. Böylece maçın kazanılmasında baş aktör oldu. Geçtiğimiz hafta da Bodrum FK önünde 1 gol atan Sarı- Lacivertli oyuncu her geçen gün yükselen bir performans gösterirken eski günlerine dönme sinyalleri verdi. Talisca 2. devre sahada basmadık yer bırakmayarak klasını bir kez daha gösterdi.