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Fener fırtınası! Trabzonspor'u 4-1 yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirmeyi başardı

45+4’te Dragus’a engel olamayan Fenerbahçe, 51’de Talisca (pen.) ile 1-1’i yakaladı. 60’ta Milan Skriniar takımını öne taşıdı. 64 ve 77’de iki kez daha sahneye çıkan Talisca geceye imzasını attı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Nisan 2025
Fener fırtınası! Trabzonspor’u 4-1 yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 3’e indirmeyi başardı

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Haftanın maçında Fenerbahçe güldü. Kupada Galatasaray yenilgisiyle şoka giren Sarı-Lacivertliler sahasında ezeli rakibi Trabzonspor'u 4-1 yenerek zirve ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

30. dakikada Zubkov'un ortasında, altıpas üstünde Banza'nın kafa vuruşu üst direkten oyun alanına döndü. 36. dakikada Szymanski'nin ortası da üst direkten geri geldi. 45+4. dakikada Banza'nın pasıyla sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Dragus'un plasesi Trabzonspor'u öne geçirdi: 0-1. 49. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonrası Fenerbahçe penaltı kazandı. Talisca skoru 1-1'e getirdi.

60. dakikada Skriniar yakın mesafeden dönerek vurdu: 2-1. 64. dakikada Maximin'in çevirdiği topta Talisca gelişine vurdu: 3-1. 77. dakikada Talisca'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sol ayağıyla muhteşem bir gol atarak perdeyi kapattı: 4-1.

TALISCA TARİHE GEÇTİ
İkinci devrenin başında oyuna giren ve attığı 3 golle Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Anderson Talisca bu performansı ile tarihe geçti. Sambacı, Tuncay Şanlı ve rahmetli Selçuk Yula'nın ardından kulübeden gelip hat-trick yapan 3. futbolcu oldu.

UĞURCAN NE YAPSIN!
Bu sezon müthiş bir performans gösteren Uğurcan Çakır dün de elinden geleni yaptı. Ancak ikinci yarıda üst üste gelen Fenerbahçe gollerine engel olamadı ve Trabzonpor maçı kaybetti.

KURTLAR YİNE SAHADA!
Son dönemde fazla forma giyemeyen Edin Dzeko ve Dusan Tadic dün 11'deydi. İki tecrübeli yıldız da başarılı bir oyun sergiledi.

SKRINIAR YİNE YAZDI!
Fener'in Slovak stoperi Milan Skriniar gollerine devam ediyor. Geçen hafta Bodrum önünde ağları sarsan tecrübeli yıldız dün de golünü attı.

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