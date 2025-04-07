Beşiktaş, deplasmanda galibiyet hedefliyor!

Beşiktaş Süper Lig'in 30. haftasında bugün saat 20.00'de Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Kupa şoku nedeniyle moralsiz olan Kartal rakibini yenerek hem Göztepe yenilgisiyle bozulan moralleri düzeltmek hem de lig üçüncülüğü için mücadele ettiği Samsunspor'un puan kaybı sonrası rakibiyle arasındaki farkı 1 puana indirmek istiyor.

KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Beşiktaş, ligde Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-Beyazlı ekip, geçen sezon Lacivert-Beyazlılar'a 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Sezonun ilk yarısında maçta da rakibine 3-1 mağlup olan Kartal bugün bu seriye son vermek istiyor.