Muhammed Cham şoku! Derbide oynamayacak

Fenerbahçe maçı öncesi şok bir haber geldi... Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki Muhammed Cham'ın sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, Sipay Bodrum FK ile oynadığı maç sonrasında ağrı hisseden oyuncumuz Muhammed Cham'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ ayak birinci parmağında yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce hemen başlanılmıştır" denildi.

DERBİDE OYNAMIYOR

Trabzonspor'un çok şey beklediği Cham'ın bugün forma giymeyecek olması sıkıntıya yol açtı.