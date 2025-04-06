Kadıköy’de zorlu randevu! Fenerbahçe, ezeli rakibi Trabzonspor’u ağırlayacak

Süper Lig bugün dev bir maça sahne olacak... Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe evinde Trabzonspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Fenerbahçe dev maçı kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek.

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a kaybeden Fenerbahçe, bugün bir anlamda yara sarmaya çalışacak. Bu sezon oynadığı 4 büyük maçta 3 yenilgi alan ve hiç kazanamayan Trabzonspor ise 3 puan alarak taraftarını mutlu etmeyi planlıyor.

Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde 4 farklı takımla Fenerbahçe'ye rakip olacak. Tekke, Kayseri Erciyesspor, İstanbulspor ve Alanyaspor'u çalıştırdığı dönemlerde Fenerbahçe deplasmanında puan almayı başardı. İki takım arasında oynanan son 3 maçı deplasman takımları 3-2 kazandı.