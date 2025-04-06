Joao Felix’in menajeri, Portekizli yıldızı Galatasaray’a önerdi!

Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonu iki kupayla tamamlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar bir yandan da gelecek sezonun planlamasını yapıyor.

Bonservisi Chelsea'de olan ve Milan'da kiralık olarak forma giyen Joao Felix menajeri tarafından resmen Galatasaray'a önerildi. Yönetim ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk değerlendirme yaptıktan sonra karar verilecek. İtalyan medyasına konuşan Felix'in menajeri Jorge Mendes de Galatasaray'la görüştüklerini doğruladı.

Taraflar arasında anlaşma sağlanması halinde Portekizli 10 numara, yeni sezonda Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Chelsea'yle 2031'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncu satın alma opsiyonuyla kiralanacak.



MİLAN'DA 12 MAÇA ÇIKTI

Milan'ın Portekizli yıldızı Joao Felix bu sezon İtalyan ekibinde 12 maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yaptı.