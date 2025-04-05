Feyenoord peşine düştü

Beşiktaş deplasmanında 3 gol birden atarak Göztepe'yi Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale taşıyan Romulo performansıyla herkesten alkış aldı. İzmir ekibinin teknik direktörü Stoilov maçtan sonra yaptığı açıklamada Brezilyalı forveti devre arasında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımın istediğini ancak teklife geri çevirdiklerini söylemişti. Bu takımın Feyenoord olduğu ortaya çıktı. Hollanda kulübünün sezon sonunda da Göztepe'nin kapısını çalacağı ve ciddi bir bonservis bedelinin gözden çıkarıldığı belirtildi.

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