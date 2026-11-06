Arif Sefa Özdemir'in kanlı rotasında 5 saat 35 dakikalık dehşet! Pet şişelerdeki mühimmat ve katliamın perde arkası
Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e uzanan saldırılarda 8 kişiyi öldüren Arif Sefa Özdemir'in ifadesinden çarpıcı ayrıntılar çıktı. 11 bin euroluk alacak anlaşmazlığının katliama dönüştüğü olayda zanlının suç profilini A Haber'de değerlendiren emekli polis memuru Salih Aydemir, saldırıların anlık bir cinnet değil, önceden tasarlanmış bir eylem olabileceğini belirtti.
Afyonkarahisar'da başlayıp Eskişehir'e uzanan saldırılarda 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan ve kaçış güzergâhında çok sayıda aracı gasbeden Arif Sefa Özdemir tutuklandı. Hayatını kaybeden 8 vatandaş son yolculuklarına uğurlanırken, katil zanlısının ifadesindeki ayrıntılar ortaya çıktı.
Yanan biçerdöver nedeniyle başlayan 11 bin euroluk alacak anlaşmazlığının katliama uzandığı öğrenildi. Türkiye'yi sarsan olayın perde arkası ve zanlının suç profili A Haber canlı yayınında analiz edildi.
Emekli polis memuru Salih Aydemir, saldırının anlık bir cinnet değil, önceden tasarlanmış bir eylem olabileceğine değindi.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde başlayan ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kadar uzanan saldırılar, Türkiye'yi yasa boğdu. İki ayrı araçta bulunan toplam 8 kişiyi silahla öldüren, 1 kişiyi ağır yaralayan Arif Sefa Özdemir, art arda gerçekleştirdiği araç gasplarının ardından 133 kilometrelik kaçış güzergâhında yakalandı.
Gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırılarda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri toprağa verilirken, zanlının ifadesinde cinayetlerin nasıl başladığına ve kaçış sırasında yaşananlara ilişkin çarpıcı ayrıntılar yer aldı.
Katil zanlısının yanan bir biçerdöver nedeniyle yaşanan borç anlaşmazlığının ardından harekete geçtiği, ilk üç kişiyi aralarındaki husumet nedeniyle, diğer beş kişiyi ise araçlarını ele geçirmek amacıyla öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.
KATLİAMIN PERDE ARKASI A HABER'DE ANALİZ EDİLDİ
Canlı yayına katılan emekli polis memuru Salih Aydemir, Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e uzanan saldırı zincirini değerlendirerek olayın klasik seri cinayet vakalarından farklı özellikler taşıdığını belirtti.
Saldırıların saat 15.30 sıralarında başladığını anlatan Aydemir, zanlının kendi silahıyla gerçekleştirdiği eylemlerin birbirini takip eden bir katliama dönüştüğünü ifade etti.
Cinayetlerin nedenlerine ilişkin emniyet birimlerinin detaylı incelemeler yapacağını belirten Aydemir, olayın doğru tanımlanabilmesi için zanlının psikolojik durumunun ve saldırıların gerçekleşme biçiminin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
"BU BİR SERİ CİNAYET DEĞİL, YOL CİNAYETİDİR"
Arif Sefa Özdemir'in seri katil olup olmadığı sorusunu değerlendiren Aydemir, zanlının klasik seri katil profiline uymadığını savundu.
Saldırıların zamana yayılan, birbirinden bağımsız cinayetlerden oluşmadığını belirten Aydemir, olayın tek bir kaçış güzergâhında kesintisiz şekilde devam ettiğine değindi.
Aydemir, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Burada şunu söyleyelim; bu şahıs bir seri katil değildir. Bir saldırganın seri katil profiline sahip olabilmesi için cinayetleri zamana yayması, belirli bir ideolojiye ve amaca göre hareket etmesi gerekir. Burada durum öyle değil. Şahıs alacak verecek meselesi kaynaklı olarak saat 15.30'da cinayet silsilesine başlıyor. İlk cinayeti işledikten sonra diğer şahısları da katlederek yoluna devam ediyor. Bu nedenle olayı seri cinayet değil, 'seri katliam' ve 'yol cinayeti' olarak tanımlamak gerekir. Şahıs silahını alıp kaçış güzergahında araba gasp etmek için önüne gelen kişileri tek tek katletmiştir. Seri cinayetlerde eylemler arasında uzun zaman aralıkları olur. Burada ise zaman aralığı yok; 5 saat 35 dakika gibi kısa bir sürede ilk cinayetten yakalanma anına kadar bu katliamı gerçekleştirmiştir. Afyon'dan Eskişehir'e uzanan tek bir hat üzerinde yolları kana buladığı için tam anlamıyla bir yol cinayetidir. Ayrıca şahsın mermileri 5 ya da 10 litrelik pet şişelere doldurması da ruh halinin normallikten tamamen uzak olduğunu gösteriyor. Seri katiller çatışma anında mühimmatı kolay almayı hedefler, ancak bu zanlı uzun soluklu bir katliam tasarladığı için bu şekilde şişeleri doldurmuştur."
FİŞEKLERİ PET ŞİŞELERE DOLDURMASI
Zanlının saldırılar öncesinde yaptığı hazırlıklara da değinen Aydemir, mühimmatın 5 veya 10 litrelik pet şişelerde taşınmasının dikkat çekici bir ayrıntı olduğunu söyledi.
Bu durumun zanlının ruh hâline ilişkin önemli ipuçları taşıdığını savunan Aydemir, saldırıların kısa sürede tamamlanmasına rağmen kullanılan mühimmatın uzun süre devam edebilecek bir şiddet eylemine hazırlık yapıldığı izlenimi verdiğini belirtti.
"CİNNET DEĞİL, TASARLANMIŞ BİR EYLEM"
Arif Sefa Özdemir'in ifadesinde, olay günü sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde alkol aldığını söylemesi de canlı yayında değerlendirildi.
Saldırıların ani bir öfke patlamasıyla gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran Aydemir, zanlının davranışlarının bunun ötesinde bir hazırlığa işaret ettiğini savundu.
Aydemir, "Muhtemelen bunu zaman içerisinde zihninde tasarlamıştır. Alkolün etkisiyle de kendini hazır hissedip bu cinayetlere başlamıştır. Burada tekrarlayan bir plan değil; kesintisiz, hızlı bir tırmanma ve sonuca varma arzusu vardır. En kritik nokta ise zanlının eylemlerin sonunda intihar etmemesi ve yakalandığında sergilediği soğukkanlı psikolojidir." ifadelerini kullandı.