Emekli polis memuru Salih Aydemir, olaya ilişkin analizde bulundu (Foto: AA)

"BU BİR SERİ CİNAYET DEĞİL, YOL CİNAYETİDİR"

Arif Sefa Özdemir'in seri katil olup olmadığı sorusunu değerlendiren Aydemir, zanlının klasik seri katil profiline uymadığını savundu.

Saldırıların zamana yayılan, birbirinden bağımsız cinayetlerden oluşmadığını belirten Aydemir, olayın tek bir kaçış güzergâhında kesintisiz şekilde devam ettiğine değindi.

Aydemir, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Burada şunu söyleyelim; bu şahıs bir seri katil değildir. Bir saldırganın seri katil profiline sahip olabilmesi için cinayetleri zamana yayması, belirli bir ideolojiye ve amaca göre hareket etmesi gerekir. Burada durum öyle değil. Şahıs alacak verecek meselesi kaynaklı olarak saat 15.30'da cinayet silsilesine başlıyor. İlk cinayeti işledikten sonra diğer şahısları da katlederek yoluna devam ediyor. Bu nedenle olayı seri cinayet değil, 'seri katliam' ve 'yol cinayeti' olarak tanımlamak gerekir. Şahıs silahını alıp kaçış güzergahında araba gasp etmek için önüne gelen kişileri tek tek katletmiştir. Seri cinayetlerde eylemler arasında uzun zaman aralıkları olur. Burada ise zaman aralığı yok; 5 saat 35 dakika gibi kısa bir sürede ilk cinayetten yakalanma anına kadar bu katliamı gerçekleştirmiştir. Afyon'dan Eskişehir'e uzanan tek bir hat üzerinde yolları kana buladığı için tam anlamıyla bir yol cinayetidir. Ayrıca şahsın mermileri 5 ya da 10 litrelik pet şişelere doldurması da ruh halinin normallikten tamamen uzak olduğunu gösteriyor. Seri katiller çatışma anında mühimmatı kolay almayı hedefler, ancak bu zanlı uzun soluklu bir katliam tasarladığı için bu şekilde şişeleri doldurmuştur."