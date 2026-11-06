Müstehcenlik, çocuk istismarı ve şiddeti özendiren içerikler ile eş cinsel ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yayınlar tartışmaların odağında. Netflix ve HBO Max gibi dijital platformlar, aile yapısını ve milli-manevi değerleri hedef aldığı gerekçesiyle tepkilerin odağına yerleşirken, uygulanan yaptırımlardaki çifte standart dikkat çekiyor.

RTÜK, reklam gelirleri üzerinden yapılan hesaplama nedeniyle dijital platformlara 250 bin TL seviyesinde kalan idari para cezaları uygularken, lisans bedellerinden RTÜK payına kadar ağır mali ve yasal sorumluluklar üstlenen yerli televizyon kanalları en üst sınırdan yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor. Dijital platformlara düşük tutarlı cezalar, yerli kanallara ağır yaptırımlar uygulanması ise denetimdeki eşitsizliği gözler önüne seriyor.

Takvim.com.tr ve Sabah, dijital platformlara yönelik yaptırımların caydırıcılıktan uzak kalmasını sık sık gündeme getirirken Türkiye'de de mevcut yasal düzenlemelerin dijital yayıncılığın koşullarına uygun hâle getirilmesi önem taşıyor.

Özellikle 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesinin, platformların Türkiye'den elde ettiği toplam geliri kapsayacak şekilde güncellenmesi, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik yaptırımların güçlendirilmesi açısından kritik görülüyor.

Çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumaya yönelik yaptırımların caydırıcılığını artırmak için 6112 sayılı Kanun'un 32. maddesinin, dijital platformların Türkiye'den elde ettiği toplam geliri kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiği değerlendiriliyor.

Mevcut uygulamada dijital platformlara yönelik cezalar yalnızca reklam gelirleri üzerinden hesaplanırken aboneliklerden elde edilen kazançlar bu hesaplamaya dahil edilmiyor. Bu nedenle milyarlarca liralık gelir elde eden platformlara uygulanan para cezaları düşük seviyelerde kalıyor.

Ortaya çıkan tablo, yaptırımların caydırıcılığına ilişkin tartışmaları da beraberinde getiriyor.

ABD VE AVRUPA'DA DİJİTAL PLATFORMLARA AĞIR YAPTIRIMLAR

Türkiye'de RTÜK'ün dijital platformlara yönelik mevcut yaptırım mekanizmasının yetersizliği tartışılırken Avrupa ve ABD'de daha sert düzenlemeler gündeme geliyor.

Avrupa Birliği'nde 17 Şubat 2024'te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, kuralları ihlal eden şirketlere yıllık küresel cirolarının yüzde 6'sına kadar para cezası uygulanabiliyor. Avrupa Birliği, bu düzenleme çerçevesinde Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle X sosyal medya platformuna 120 milyon avro para cezası verdi.

İngiltere'de ise yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere yıllık cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası uygulanması öngörülüyor.