DAHA ÖNCE DE "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 8 Eylül 2026'da Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda da İmamoğlu'nun tutukluluğunu değerlendirmiş, yolsuzluk davasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulamıştı.

İmamoğlu'nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" demişti.

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