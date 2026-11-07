Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk göndermesi: Siyasi tutuklu değil
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu üzerinden yürütülen "siyasi tutuklu" söylemini bir kez daha çürüttü. İmamoğlu'nun siyasi nedenlerle cezaevinde olmadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor" sözleriyle yolsuzluk suçlamalarına göndermede bulundu. Daha önceki "arınma" mesajlarıyla İmamoğlu hakkındaki yolsuzluk iddialarına ve Özgür Özel'in seçildiği kurultaya ilişkin şaibeye işaret eden Kılıçdaroğlu, son çıkışıyla da Özel'in İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı nedeniyle tutuklandığı yönündeki iddiasına karşı çıktı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İEkrem İmamoğlu'nun siyasi nedenlerle cezaevinde olmadığını belirterek "yolsuzluk" göndermesi yaptı.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN "ADAYLIK" ALGISI
CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel, İmamoğlu'nun "cumhurbaşkanı adayı olması nedeniyle" tutuklandığını savunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüşe katılmadığını bir kez daha açıkladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN YOLSUZLUK DAVASINA GÖNDERME: BAŞKA NEDENLERLE TUTUKLANDI
NTV canlı yayınına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun siyasi görüşleri veya söylemleri nedeniyle değil, başka gerekçelerle tutuklandığını belirtti.
Kılıçdaroğlu'na programda, daha önce Ekrem İmamoğlu'nu siyasi tutuklu olarak görmediği yönündeki açıklaması hatırlatıldı.
Aynı görüşü sürdürüp sürdürmediği sorulan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
"İmamoğlu'nun tutuklanma gerekçeleri siyasi düşüncesinden, söyleminden ötürü değil. Başka nedenlerle tutuklandı ve başka nedenlerle yargılanıyor. Sadece Ekrem Bey için söylemiyorum. Diğer belediye başkanları da siyasi nedenlerle tutuklanmadılar."
BAY KEMAL'İN "ARINMA" ÇIKIŞLARI
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığına geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönüşünün ardından "arınma" diyerek parti içindeki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı. Kılıçdaroğlu bu çıkışlarla yolsuzluktan tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na ve Özgür Özel'in genel başkan seçildiği şaibeli olduğu gerekçesiyle iptal edilen kurultaya göndermeler yaptı.
ADAY OLACAK MI?
Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığına yeniden aday olmayacağını, kurultay sonrası "gemiyi güvenli limana getirince" genel başkanlığı bırakacağını iddia etti.
DAHA ÖNCE DE "SİYASİ TUTUKLU DEĞİL" DEMİŞTİ
Kılıçdaroğlu, 8 Eylül 2026'da Euronews Türkçe'ye verdiği röportajda da İmamoğlu'nun tutukluluğunu değerlendirmiş, yolsuzluk davasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığının birbirine karıştırılmaması gerektiğini vurgulamıştı.
İmamoğlu'nun siyasi görüşleri nedeniyle cezaevinde bulunmadığını savunan Kılıçdaroğlu, "Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan değil" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile hakkındaki davaların ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Bir kişiyi cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemeyiz. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ayrıdır, bu davalar ayrıdır" demişti.