İ stanbul Silivri'de görülmekte olan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının üçüncü celsesinde Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdülkerim Fırat müşteki sıfatıyla hâkim karşısına çıktı. Şikayetini yineleyen ve davaya katılma talebinde bulunan Fırat, Beşiktaş'taki projelerinin silüet onayı ve ruhsat süreçlerinde yaşadıkları mağduriyeti mahkemede tek tek anlattı.

Bu durumun kanunda yeri olmadığını vurgulayan Fırat, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Gürkan Akgün'ün projeye onay vermek için 15 milyon TL maliyetli kreş yapımını şart koştuğunu söyledi.

Abdülkerim Fırat (solda) Gürkan Akgün (sağda)

"MİLYONLARCA METREKARE İŞ YAPTIK"

Fırat, Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsatı aldıkları halde önlerine hiç beklemedikleri bir "silüet onayı" şartının çıkarıldığını belirtti. Fırat, Ankara'da ve Türkiye'nin farklı yerlerinde milyonlarca metrekarelik projeler hayata geçirdiklerini, ancak İstanbul'da ilk defa böyle bir uygulamayla karşılaştıklarını ifade etti.

Beşiktaş Belediyesi'nden ruhsat alındıktan sonra projenin usulen İBB'ye silüet onayı için gönderildiğini öğrendiklerini belirten Fırat, teknik ve hukuki incelemesi kısa sürmesi beklenen silüet onayının İBB tarafından tam 8 ay ile 1 yıl arasında bekletildiğini vurguladı.

Fırat; şantiyeyi kurduklarını, teknik personele maaş ödediklerini ve reklamlar çıktıklarını ancak İBB'de muhatap bulamadıkları için büyük bir çıkmaza girdiklerini kaydetti.