Bir biçerdöver alışverişinden doğan borç anlaşmazlığı, kırsalda başlayan ve farklı yerleşim yerlerine yayılan cinayet ve gasp zincirinin başlangıcı oldu. Arif Sefa Özdemir, ilk saldırının ardından kaçmak için araçları durdurdu, sürücülere ateş açtı ve gasp ettiği araçları değiştirerek yoluna devam etti. Kaçışı, Seyitgazi yolunda jandarma ekiplerince yakalanmasıyla sona erdi.

SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında suçlamaları kabul eden iki çocuk babası Özdemir, saldırıları ve kaçış güzergâhını anlattı.