Afyonkarahisar’daki katliamın perde arkası: Borç krizinden kaçışa dakika dakika yaşananlar
Türkiye’yi sarsan Afyonkarahisar’daki katliam, bir borç tartışmasıyla başladı; yolları kesilen insanların öldürüldüğü, araçların silah zoruyla gasp edildiği bir dehşet zincirine dönüştü. Öğretmenlere geriye sayarak ateş açan Arif Sefa Özdemir, cenazelerin bulunduğu otomobili almaktan vazgeçip yeni bir araç aradı. İki muhtarın kapısına kadar uzanan kanlı kaçışta neler yaşandı? İşte ilk pusudan yakalandığı ana kadar katliamın adım adım seyri…
Bir biçerdöver alışverişinden doğan borç anlaşmazlığı, kırsalda başlayan ve farklı yerleşim yerlerine yayılan cinayet ve gasp zincirinin başlangıcı oldu. Arif Sefa Özdemir, ilk saldırının ardından kaçmak için araçları durdurdu, sürücülere ateş açtı ve gasp ettiği araçları değiştirerek yoluna devam etti. Kaçışı, Seyitgazi yolunda jandarma ekiplerince yakalanmasıyla sona erdi.
SABAH'tan Kerim Cengil'in haberine göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında suçlamaları kabul eden iki çocuk babası Özdemir, saldırıları ve kaçış güzergâhını anlattı.
4 KASIM GECESİ: BORÇ TARTIŞMASI TELEFONA TAŞINDI
Özdemir'in anlatımına göre anlaşmazlığın geçmişi yaklaşık beş yıl önce yapılan biçerdöver alışverişine dayanıyordu. Galericilik yapan Noman Toprak'tan 44 bin avroya biçerdöver satın aldığını söyleyen şüpheli, borcun 41 bin avrosunu ödediğini ileri sürdü.
Buna rağmen 10 bin avro değerindeki teminat senetlerinin kendisine iade edilmediğini iddia eden Özdemir, 4 Kasım 2026 gecesi yapılan telefon görüşmesinde karşı tarafın küfürlü sözleri üzerine öfkelendiğini söyledi. Ertesi sabah saatlerinden itibaren yoğun şekilde alkol aldığını anlattı.
5 KASIM, SAAT 12.00: TÜFEK VE FİŞEKLERLE BULUŞMAYA GİTTİ
Özdemir, 5 Kasım 2026 günü saat 12.00 sıralarında Gazlıgöl beldesinde Noman Toprak ile buluştu. Kullandığı 03 AGV 654 plakalı Ford Transit marka araçta av tüfeği, fişek dolu bir kova ve bıçak bulunuyordu.
Alacağını isteyen kişileri "tarlaya bakma" bahanesiyle Ayazini köyü kırsalına götürdü. Ardından bu kişilerin bulunduğu 40 ND 574 plakalı Renault Fluence marka otomobilin önünü kesti.
AYAZİNİ'DE İLK SALDIRI: OTOMOBİLDEKİ ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Kendisine yeniden küfredildiğini öne süren Özdemir, Ford Transit'ten tüfeğini aldı. Otomobilde bulunan Noman Toprak ve Ahmet Uzel'in başlarına ateş etti, ardından arka koltuktaki Bekir Toprak'ı vurdu. Üç kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Otomobilin torpidosunda bulunan çantayı alıp uzaklaşan şüpheli, babasını ve sanayi esnafından İsmail Yakın'ı telefonla arayarak yaşananları bildirdi. Daha sonra Kıyır köyündeki ormanlık alana yöneldi.
ARACINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN DURDURDUĞU ÇİFTİ VURDU
Kaçış sırasında farklı bir araca geçmek isteyen Özdemir, Kıyır köyü yakınlarında 35 AG 5198 plakalı Fiat Doblo'nun önünü kesti. Sürücü Seydi Ahmet Aydoğmuş ile eşi Satı Aydoğmuş'tan araçlarını teslim etmelerini istedi.
Şüpheli, çiftin direnmesi ve tüfeği tutmaya çalışması üzerine ikisine de ateş ettiğini anlattı. Seydi Ahmet ve Satı Aydoğmuş olay yerinde yaşamını yitirdi. Özdemir, çiftin Doblo marka aracını gasp ederek kaçışını sürdürdü.
POLİSİ ARAYACAĞINI SÖYLEYEN SÜRÜCÜYE ATEŞ AÇTI
Kıyır-Alanyurt arasında ilerleyen Özdemir'in kullandığı Doblo, karşı yönden gelen 03 ADS 960 plakalı Fiat Fiorino marka araçla sürtüştü.
Fiorino'nun sürücüsü İsmail Şen'in polisi arayacağını söylemesi üzerine Özdemir, açık camdan ateş ederek Şen'i başından vurdu. Şen hayatını kaybetti.
Özdemir, takip edilmesini önlemek amacıyla kendi cep telefonunu da aracın camından dışarı attı.
TIRIN ÖNÜNÜ KESTİ: BABA YARALANDI, OĞLU KURTULDU
Selimiye köyüne ulaştığında 64 AAC 527 plakalı tırın kendisini sıkıştırdığını iddia eden şüpheli, tırın önüne geçip durdu.
Özdemir'in tüfekle ateş açması sonucu tır sürücüsü Mustafa Köse yaralandı. Yanında bulunan oğlu Arda Köse ise saldırıdan yara almadan kurtuldu.
POLİS KONTROLÜNDEN KAÇARKEN ARA SOKAKLARA GİRDİ
Afyonkarahisar il merkezinde Filli Kavşak ve Devlet Hastanesi çevresine gelen Özdemir, polis kontrolü olabileceğini düşünerek ara sokaklara yöneldi.
Bu sırada kendisine korna çalan ve telefonla görüntüsünü kaydetmeye çalışan Sevgi Postalcı isimli kadın sürücüye ateş açtı. Postalcı saldırıda ağır yaralandı.
ÖĞRETMENLERİN BULUNDUĞU ARACI DURDURUP GERİYE SAYDI
Kullandığı araç arandığı için yeniden araç değiştirmeye çalışan Özdemir, İhsaniye ve Seyitgazi hattına yöneldi. İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır köyü yakınlarında 07 BZB 11 plakalı Volvo marka otomobili durdurdu.
Araçta bulunan üç kadından otomobili teslim etmelerini istedi. Şüphelinin anlatımına göre kadınların telefonla polisi aramaya devam etmesi üzerine geriye doğru saydı ve ardından ateş açtı.
Saldırıda Hilal Mete ve Ayşe Suna Demir hayatını kaybetti. Sultan Sema Gökçe ise silahla tehdit edildi. Özdemir, içinde hayatını kaybedenler bulunduğu için otomobili almaktan vazgeçtiğini söyledi.
BU KEZ ÖNÜNDEKİ ARACA ARKADAN ÇARPTI
Yukarıtandır köyü girişinde önünde ilerleyen 54 ACC 723 plakalı Dacia Duster marka araca arkadan çarpan Özdemir, aracın durmasını sağladı.
Kasım Kırcı ve Halime Kırcı'yı silahla tehdit ederek araçlarını gasp etti. Kaçışına bu araçla devam etti.
KART SİSTEMİ KİLİTLENDİ, MANTAR TOPLAYANLARIN YANINA GİTTİ
Seyitgazi ilçesine bağlı Kırka yakınlarında Dacia Duster'ın kart sisteminin kilitlenmesi üzerine Özdemir, bölgede mantar toplayan vatandaşları hedef aldı.
Murat Akyol, Fatih Akyol ve İsmail Hançer'i silah zoruyla yüzüstü yere yatırdı. Üç kişinin cep telefonlarını ve 34 HN 3333 plakalı Ford Mondeo marka aracı gasp etti.
İKİ MUHTARIN KAPISINDA CİMER BAHANESİ
Tabanca bulmak için köylere giren Özdemir, iki muhtarın evine de gitti. Ankara'dan geldiğini söyleyerek kendisini denetim görevlisi veya MİT personeli olarak tanıttı.
Muhtarlar hakkında CİMER ihbarı bulunduğunu ve silahlarına el koyacaklarını öne süren şüpheli, bu yolla muhtarların beylik silahlarını almaya çalıştı. Ancak iki girişiminde de amacına ulaşamadı.
UYUŞTURUCU DENETİMİ SÜSÜ VEREREK TOGG'U GASP ETTİ
Seyitgazi Taşlıkköy mevkisinde 26 APL 557 plakalı TOGG marka aracı durduran Özdemir, araçta bulunan Talha Gökgöz ve Kamil Çakmak'a uyuşturucu denetimi yapıldığı izlenimini verdi.
Bu bahaneyle iki kişiye baskı kuran şüpheli, Gökgöz ve Çakmak'ı tehdit ederek cep telefonlarını ve araçlarını gasp etti.
ÇAMURA SAPLANAN ARACI BIRAKIP KÖYE GİRDİ
Gasp ettiği TOGG'un çamura batması üzerine Özdemir, kaçışını yaya olarak sürdürdü. Girdiği bir köyde gizlenmeye çalışırken bir evin güvenlik kamerasını kırdı.
Ardından bir evin önünde park halinde bulunan 26 NZ 187 plakalı aracı hedef aldı. Gürültü çıkarmamak için aracı sessizce iterek çaldı ve yeniden yola çıktı.
KAÇIŞ SEYİTGAZİ YOLUNDA SONA ERDİ
Seyitgazi yolunda güvenlik güçlerinin sesli ve ışıklı "dur" ihtarına uymayan Özdemir, araçla kaçmaya devam etti.
Araçtan inerek yaya olarak uzaklaşmak istediği sırada düşen şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
İLK ÜÇ KİŞİ DIŞINDA HUSUMETİ BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ
Özdemir, öldürdüğü ilk üç kişi dışındaki mağdurlarla kişisel bir husumetinin bulunmadığını belirtti. Eylemlerini alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini iddia ederek pişman olduğunu söyledi.
Jandarma personeline ateş etmediğini savunan Arif Sefa Özdemir, işlemlerinin ardından tutuklandı.