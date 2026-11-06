Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede şüphelilerin bazılarının takım otobüsünün güzergahını takip ederek gelişini haber verdikleri diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.

Başsavcılık tarafından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik 04.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen deliller, HTS ve baz istasyonu kayıtları, kriminal incelemeler, adli tıp raporları ve dosya kapsamındaki diğer bulgular birlikte değerlendirilerek 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlenmiştir. İddianamede; şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirilmiştir. Saldırıda otobüs şoförü hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet mensupları saldırıdan etkilenmiş; otobüs şoförünün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana gelmiştir. Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirilerek Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İddianamede, şüphelilerden bazılarının takım otobüsünün güzergâhını takip ederek gelişini haber verdikleri, diğer şüphelilerin ise otobüsün geçişi sırasında av tüfeğiyle ateş açtıkları değerlendirildi.

Saldırı sonucunda otobüs şoförünün hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, otobüste bulunan futbolcular ile teknik heyet mensuplarının saldırıdan etkilendiği ve şoförün yaralanması nedeniyle kaza tehlikesi atlatan otobüste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

İSTENEN CEZALAR

Şüphelilerin, otobüste bulunan 39 kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibi yönünden mala zarar verme suçlarını iştirak hâlinde işledikleri değerlendirildi. Şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 37. maddesi delaletiyle 82/1-a, 35, 44/1 ve 151/1. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları talep edildi.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"4 Nisan 2015 tarihinde Futbol A Takımımızı taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının üzerinden 11 yıl geçti. Futbolcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp çalışanlarımızın hayatına kastedilen o karanlık gün, Fenerbahçe camiasının hafızasında silinmez bir iz bıraktı. Camiamızın ve Türk sporunun vicdanında derin bir yara açan bu saldırının aydınlatılması, ilk günden bu yana en büyük beklentimiz oldu.

Bugün Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamayla, saldırıya ilişkin yeni deliller ışığında yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini öğrenmiş bulunuyoruz. İddianamede, şüphelilerin otobüste bulunan 39 kişiye yönelik tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs ve otobüs sahibine yönelik mala zarar verme suçlarından cezalandırılmalarının talep edilmesi, 11 yıldır beklediğimiz adaletin sağlanması yolunda son derece önemli bir gelişmedir. Saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması adına gelinen bu aşamayı ve ortaya konulan kararlı iradeyi, camiamız adına memnuniyet ve şükranla karşılıyoruz.

Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in, faili meçhul dosyaların yeniden ele alınmasına yönelik ortaya koyduğu kararlı iradeyi ve "Zamanın cinayetlerin üzerini örtmesine izin vermeyecek, adaletin tecellisi için mücadelemizi sürdüreceğiz" sözleriyle ifade ettiği yaklaşımı son derece kıymetli buluyoruz.

Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakan Yardımcımız Sayın Can Tuncay'a, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığına, soruşturmayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve görevli Cumhuriyet savcılarımıza, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğümüze ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için özveriyle çalışan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Devletimizin güçlü iradesine ve Türk adaletine olan güvenimiz tamdır. Gerçeklerin bütün yönleriyle ortaya çıkarılacağına, sorumluların hukuk önünde hesap vereceğine ve 11 yıldır beklediğimiz adaletin tecelli edeceğine yürekten inanıyoruz. Bu konunun bütün camia olarak takipçisi olacağımızı bildiririz. "

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