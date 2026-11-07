Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında belirlenecek zam oranı heyecanla beklenirken; bu oran çalışanların yanı sıra işsizlere de etki edecek. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı maaş da, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.

Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.

NEYDİ, NE OLACAK?

İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Halen en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212, en yükseği de 26 bin 424 lira. Bu maaşı alanlara damga vergisi kesilmiş olarak da en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 lira ödeniyor.

İşsizlik ödeneğinde en düşük ve en yüksek ödeme tutarları yeni yılda değişecek.