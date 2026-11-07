Asgari ücret zammı işsizlik maaşını da artıracak! 2027'de en düşük ve en yüksek ödeme değişiyor
Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı, işsizlik ödeneğini de değiştirecek. Aralık ayında belirlenecek zam oranına göre 2027 yılında işsizlik maaşının en düşük ve en yüksek tutarı yükselecek. Peki, kimler işsizlik maaşı alabilecek, başvuru şartları neler? İşte yeni yılda beklenen ödeme tutarları ve merak edilen tüm detaylar.
Yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Aralık ayında belirlenecek zam oranı heyecanla beklenirken; bu oran çalışanların yanı sıra işsizlere de etki edecek. Asgari ücretlinin işsiz kalması halinde alacağı maaş da, işsizlik ödeneğinin tavan tutarı da yükselecek.
Son 3 yılda en az 600 gün primleri olan ve son 120 günde de iş akdi devam ederken işten çıkartılanlara işsizlik maaşı ödeniyor. Maaş, çalışma sürelerine göre 6 aydan 10 aya kadar süreyle veriliyor. Hizmet akdinin feshinden önceki son 3 yıl içinde 600 gün sigortalı çalışanlar 180, 900 gün sigortalı çalışanlar 240, 1080 gün sigortalı çalışanlar 300 gün süre ile işsizlik maaşı alıyor.
NEYDİ, NE OLACAK?
İşsizlik maaşı son 4 aylık ücret ortalamasının yüzde 40'ı oranında oluyor. Ancak işsizlik maaşı brüt asgari ücretin yüzde 80'ini aşamıyor. Bu ödenekten sadece binde 7.59 damga vergisi kesiliyor. Halen en düşük işsizlik maaşı 13 bin 212, en yükseği de 26 bin 424 lira. Bu maaşı alanlara damga vergisi kesilmiş olarak da en az 13 bin 112, en çok 26 bin 223 lira ödeniyor.
KADEMELİ ARTIŞ
Eğer asgari ücret yüzde 28.4 artırılırsa damga vergisi kesilmiş olarak yeni yılda işsizin eline en az 16 bin 835, en çok 33 bin 670 lira geçecek. Yüzde 33.7'lik artış halinde ise net işsizlik maaşı 17 bin 530-35 bin 60 lira aralığına çıkacak.
Ancak işsizlik maaşı son 4 aylık maaş ortalamasına göre hesaplandığı için en düşük tutar kademeli değişecek. İşsizlik ödeneğinde yeni tavan tutar ise Ocak ayından itibaren uygulanacak.
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
İşsizlik maaşını almak için şartları sağlamak yetmiyor, hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak da gerekiyor. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov. tr adresinden yapılabiliyor. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor.
ŞİMDİ ALANA YANSIR MI?
Yapılacak artış, halen işsizlik maaşı alanlardan işsiz kalmadan önceki son 4 aylık ortalama brüt ücreti 66 bin 60 liranın üstünde olanlara da yansıyacak. Bu tutarın altında olanlar zaten, brüt ücretlerinin yüzde 40'ına karşılık gelen işsizlik ödeneğini tam olarak alabiliyordu. Üstünde olanların işsizlik maaşı artacak.
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